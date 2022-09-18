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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترك الوظيفة.. طموح عبد الله يدفعه لتدشين مشتل نباتات لعلاج السكر ببني سويف

عبد الله أثناء العمل
عبد الله أثناء العمل داخل المشتل

استطاع أن يشق طريقه الى العمل الحر بعيدا عن الوظيفة الميرى والعمل بالحكومة ، فبعد تخرجه من كلية  التجارة جامعة بنى سويف ، نجح الشاب عبد الله فى أستثمار وقفته مع والده فوق سطوح المنزل الذى حوله والده الى مشتل لزراعة كافة شتلات الزهور والنبات العطرية والطبية  ، واستأجر عبد الله قطعة أرض قريبة من منزله  ، وقام باستصلاحها وتحويلها الى مشتل لبيع شتلات الزهور من الريان والفل والياسمين والصبار، كمشروع يدر عليه دخلا .

زراعة السطح بنباتات الزينة والشتلات 

يقول عبد الله عبد العزيز : حصلت على بكالوريوس التجارة منذ  عام 2020 ، و لخبرتى فى زراعة السطح بالشتلات ،  كهواية منذ ان كان والدى يقوم بزراعة السطح بنباتات الزينة والشتلات  ، وكنت ببيع الزرع والشتلات من سطح منزلنا، ففكرت فى  التوسع واستئجار  قطعة أرض مساحتها  3 قراريط  ، وحولتها الى مشتل ،  واعتبرت هذا العمل  بدلا من الوظيفة الميرى، ولحبى فى الزراعة بتواجد فى المشتل من 9 صباحا حتى 9 مساء وحبى فى الزراعة ونبات الزينة جعلنى أتفوق فى زراعتها .

صبار عمة القاضى الكرة الذهبية

أضاف عبد الله : أهم النباتات التى أقوم بزراعتها هى : صبار عمة القاضى الكرة الذهبية وهى من أغلى انواع الصبار والريحان والورد البلدى وعباد الشمس وشجرة المرنج تعالج السكر وسوء التغذية وبها 7 أضعاف فيتامين  سى وسعرها يبدا من 25 جنيه الى 50 جنيه وزهر الزنكة والشتلة الصغيرة منها ب5 جنيهات بالإضافة الى شتلات الفل والياسمين، والياسمين الهندى موطنه الأصلي الهند ونعنان بلدى خالى من المبيدات وعطر المريقا والريحان بجميع انواعه، وأضاف بأننى ساهمت فى  زراعة سطح نقابة المهن الزراعية بالفيوم مساهمة منى مع النقابة .

شاب طموح ومكافح

ويضيف أحمد عبد الله أثناء تواجده فى الشراء من مشتل عبد الله ،  ثالث مرة أقوم بشراء الشتلات  من مشتل  عبد الله وأسعاره رخيصة وتجربته رائعة  وانصح الأهالي بالشراء منه لتشجيعه ولرخص أسعاره وهو شاب طموح ومكافح والزهور تعطى راحة نفسية.

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الفيوم كفاح عبد الله بكالوريوس تجارة مشتل نباتات

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