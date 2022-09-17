برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة جرائم إهمال الأطفال وتعريض حياتهم للخطر

أكدت النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية لم تدخر جهدًا في توفير كافة سبل الرعاية للأطفال وذلك تنفيذًا لما كفله الدستور والقانون من حقوق ومزايا عديدة لهم بإعتبارهم جيل المستقبل.

وطالبت “عبد الحليم” في تصريح خاص لـ “صدى البلد” بأهمية تخصيص جزء من ميزانية برنامج التعاون مع منظمة اليونيسيف الخاص بحماية وتمكين الطفل، لصالح فئتي من الأطفال وهم ذوي الهمم لمساعدتهم في نفقات علاجاتهم وأيضا المشردين من خلال إلحاقهم بدور الرعاية الإجتماعية سواء تابعة للحكومة أو خاصة.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أنها تقدمت بعدة طلبات إحاطة فيما يخص تفعيل التأمين الصحي بالمدارس الدولية والخاصة ، قائلا “ المدارس بتاخد من أولياء الأمور مصارف التأمين ولم يتم تفعيله” وبالتالي يجب تسليط الضوء علي هذه الإشكالية.

كما نوهت عضو مجلس النواب، إلي النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرات الرئاسية المختصة بالأطفال وتحديدا في تقديم علاجات للتقزم والأنيميا وكافة التطعميات اللازمة بجميع مراحل الطفولة ، قائلا “ الدولة منظمة جدا في هذا الملف من سنين طويلة".

وطالبت النائبة ايناس عبدالحليم، بأهمية تغليظ عقوبة جرائم إهمال الأطفال وتعريض حياتهم للخطر، علاوة علي تفعيل الدور الإعلامي للتوعية بمخاطر زواج الأطفال.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، والذي شهد مناقشة وإقرار البرنامج القطري بين مصر واليونيسيف للفترة 2023-2027، وذلك ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للخمس سنوات المقبلة.

ويرتكز البرنامج القطري للتعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة اليونيسف للفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٧ على المحاور التالية: الشمولية الاجتماعية والمشاركة الفعالة، دعم الحكومة المصرية في بناء مناخ يساهم في تنمية وتمكين الأطفال، التعلم، حماية الطفل، وتمكين الشباب، وتبلغ الموازنة المرصودة للبرنامج خلال فترة تنفيذه 117 مليون دولار.ويرتكز البرنامج القطري للتعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة اليونيسف للفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٧ على المحاور التالية: الشمولية الاجتماعية والمشاركة الفعالة، دعم الحكومة المصرية في بناء مناخ يساهم في تنمية وتمكين الاطفال، التعلم، حماية الطفل، وتمكين الشباب، وتبلغ الموازنة المرصودة للبرنامج خلال فترة تنفيذه 117 مليون دولار.

وفي الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البرنامج القطري للتعاون بين الحكومة واليونيسيف للفترة من 2023-2027، يؤسس لفصل جديد من العمل المشترك في سبيل تعزيز حماية وتمكين الأطفال والمراهقين والشباب، ودعم الجهود الوطنية الهادفة لمساهمتهم بفاعلية في خطط التنمية.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية تعزيز جهود المرونة والتكيف التي تستهدف تمكين المجتمعات المحلية من خلال دعم قدرتها على الصمود، وضمان حصولها على الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والمياه، مشيرة إلى أنه في ضوء الأولوية التي توليها الدولة المصرية للعمل المناخي ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27، فإن بناء قدرات المجتمعات المحلية بات ضروريًا من أجل المضي قدمًا في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.