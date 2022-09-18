فولكس فاجن تنشئ قسماً جديداً لتطوير السيارات الكهربائية ذاتية القيادة

تعمل شركة فولكس فاجن على بناء قسم جديد مخصص لتطوير السيارات الكهربائية، والسيارات ذاتية القيادة، وسيكون القسم الجديد مسئولاً عن انتاج سلسلة سيارات ID الكهربائية الشهيرة.

بالإضافة لسيارات ID سيكون القسم مسئولاً عن سيارات فولكس فاجن المستقبلية التي تعتمد على منصة مجموعة فولكس فاجن الكهربائية SSP.

فولكس فاجن ID

ومن أشهر السيارات الكهربائية المستقبلية التي سيتولى القسم الجديد الإشراف عليها مشروع Trinity، ويعمل المشروع على إنشاء جيل جديد من السيارات الكهربائية تتصدر سيارة سيدان رائدة ستنطلق في 2026.

يعمل الهدف الأساسي لمشروع Trinity على انتاج سيارة كهربائية جديدة ذاتية، من المستوى الرابع، وهي أقل درجة من المستوى الخامس، حيث يسمح المستوى الرابع بالقيادة بدون استخدام اليدين في معظم المواقف.

فولكس فاجن ID

ستولى رئاسة القسم الجديد توماس أولبريتش رئيس قسم التطوير في فولكس فاجن، وقد اكتسب أولبريتش قاعدة جماهيرية كبيرة بين رؤساء فولكس فاجن التنفيذيين بعد أن تمكن من حل المشكلة البرمجية في ID 3.

تشير التقارير إلى أن إلى أن مهمة أولبريتش لن تكون سهلة في مجموعة فولكس فاجن، وذلك بناء على أداء Cariad السابق " المجلس الإشرافي لوحدة برمجيات فولكس فاجن" وقد اتُهم القسم بتضخيم الميزانيات وتأجيل إطلاق موديلات أودي وبنتلي وبورشه لأن برمجياتها لم تكن جاهزة.