معين الشعباني: علي معلول السبب في تعاقد الأندية المصرية مع التوانسة

أكد معين الشعباني، المدير الفني السابق لنادي المصري البورسعيدي، أنه تلقى عروضا للتدريب في الدوري المصري الممتاز بعد رحيله عن صفوف الفريق البورسعيدي.

وقال معين في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "شرف لأي مدرب قيادة الأهلي أو الزمالك، وعلي معلول كان السبب في إقبال الأندية المصرية على التعاقد مع لاعبي تونس".

وأشار، عن بطولة الدوري: "الزمالك استحق التتويج بالدوري في الموسم الماضي، وفيريرا كان إضافة للأبيض، وأحمد سيد زيزو أفضل لاعب في مصر".

وأضاف معين الشعباني، المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي، أنه شعر بأن إدارة النادي تسعى لرحيله بشكل غير مرضي، وأن بالرغم من ذلك علاقته رائعة مع جماهير الفريق البورسعيدي.

وقال معين : " علمت بتفاوض المصري مع مدرب جديد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأنه شعر بعدم التقدير".

وتابع: " لم أندم على تدريب المصري لأنني حققت نتائج جيدة مع الفريق".