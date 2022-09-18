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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب علي معدة فارغة

صدى البلد

الحليب هو أول غذاء يُعطى للطفل ، ومنذ ذلك الحين أصبح جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي. يعتبر مفيدًا لخصائصه الغذائية الاستثنائية. ومع ذلك ، يجب أن تبدأ يومك بالحليب موضوع نقاش ساخن. 

 هل يجب أن تتناول الحليب على معدة فارغة وما هو الوقت المناسب لتناوله؟

هل يجب أن تبدأ يومك بالحليب؟
يبدأ معظم الناس يومهم بالحليب ويستمر ذلك مع إدمان الجسم على تناوله يوميًا. 

يمكن أن يعطي بلا شك بداية مثالية لليوم ، لكن معظم الخبراء لديهم رأي مخالف. 

 

إن بدء يومك بكوب من الحليب وفقا لindia .com  على معدة فارغة يسبب ضررًا أكثر من نفعه. حيث يزيد من مستوى الأنسولين في الجسم ولا يفيد البشرة الصافية.  

وفقًا للخبراء ، ليس من الجيد فرض مهمة ثقيلة على الجهاز الهضمي ، حيث يجب أن يواجه الكثير من الصعوبات في هضم وجبة دسمة ويسبب آلامًا في المعدة.

 يمكن أن يؤدي تناول الحليب على معدة فارغة إلى مشاكل في المعدة وحموضة وانتفاخ وتقلصات في المعدة وقيء.

 

ما هو أفضل وقت لشرب الحليب؟


وقد يكون أفضل وقت لشرب الحليب في المساء. هذا لأن الحليب سهل الهضم ويحافظ على معدتك ممتلئة لفترة أطول. كما أنه يساعد في تجديد شباب جسمك أثناء الراحة. يُعتقد أن شرب الحليب في الصباح قد يسبب الثقل ، بينما شربه في المساء يساعد على النوم واسترخاء الأعصاب.

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