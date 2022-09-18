الدوري الإيطالي.. أودينيزي يفوز على إنتر ميلان ويوفينتوس يخسر من مونزا

تلقى نادي يوفينتوس هزيمة مفاجئة أمام مونزا بهدف للاشئ، بينما فاز فريق أودينيزي على إنتر ميلان بثلاثية مقابل هدف، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

مباراة يوفينتوس ومونزا

أحرز الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب كريستيان غيثكيير في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

مباراة أودينيزي وإنتر ميلان

سجل نيكولا باريا أول أهداف المباراة في الدقيقة 5 لإنتر ميلان، ثم تعادل فريق أودينيزي عن طريق ميلان سكرنير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22، ثم أضاف جاكه بيجول الهدف الثاني في الدقيقة 84، وأخيراً سجل تولجاي ارسلان الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق يوفينتوس المركز الثامن برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق مونزا المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

بينما يتصدر فريق أودينزي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة، وأخيراً يحتل فريق إنتر ميلان المركز السابع برصيد 12 نقطة.