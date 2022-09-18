لن أعمل مع عمرو سعد مرة أخرى.. تصريحات صادمة لـ سوسن بدر

تحل الفنانة سوسن بدر ضيفة على برنامج “واحد من الناس” من تقديم الإعلامى الدكتور عمرو الليثي، الأسبوع المقبل، الذى تتحدث فيه عن كثير من الأمور الحياتية والفنية.

وتكشف سوسن بدر خلال الحلقة عن العديد من الأسرار والكواليس الخاصة التي تذاع ولأول مرة عن مسيرتها الفنية، وعن تجربتها الجديدة وبطولتها لمسلسل كويتي، كما تتحدث ولأول مرة عن حياتها الخاصة مع أسرتها وأحفادها، وتتطرق إلى الحديث عن فشل زيجاتها، وعمليات التجميل التي أجرتها.

كما تفجر سوسن مفاجأة خلال الحلقة عن تعرضها للاكتئاب الشديد، وتعترف بتفكيرها في الانتحار، كما تتحدث عن علاقتها بعمرو سعد مشددة على أنها لن تعمل معه مرة أخرى.

سوسن بدر

أعلنت الفنانة سوسن بدر، عن تقديمها عملا جديدا باسم “ولد أمه”، وشاركت جمهورها البوستر الرسمي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت سوسن بدر "انتظروني في عمل درامي رائع قريباً في الكويت".

وعلم موقع “صدى البلد”، أن الفنانة سوسن بدر تصور حاليا عملا وثائقيا يحكي تاريخ مصر ويحمل اسم" ام الدنيا" من المقرر ان يطرح على شاهد قريبا.

وعلى جانب آخر شاركت الفنانة سوسن بدر، صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت سوسن بدر بصورة بالأبيض والأسود لاقت اعجاب وتفاعل كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

أكدت الفنانة سوسن بدر، أن ملامحها المصرية الفرعونية لم تؤثر على أدوارها في مشوارها الفني، بل أن هذه الملامح خدمتها في مشوارها.