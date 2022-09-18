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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدمة خالد زكى أثناء تشييع جثمان زوجته.. فيديو وصور

خالد زكى
خالد زكى

ظهرت صدمة كبيرة تملأ وجه الفنان خالد زكى أثناء تشييع جثمان زوجته من مسجد مصطفى محمود والذى يقام حاليا. 

توفيت صباح اليوم الأحد 18 سبتمبر، زوجة الفنان خالد زكي، بعد صراع مع المرض، وحددت أسرتها اليوم الأحد موعدًا للعزاء من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، عقب صلاة الظهر.

خالد زكى

خالد زكي

ونفى الفنان خالد زكي ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية حول تعرضه لوعكة صحية، مؤكدا أن كل ما آثار حول هذا الأمر مجرد شائعات سخيفة لا يعلم مصدرها.

وأضاف خالد زكي فى تصريح خاص لـ"صدى البلد” أنه يعيش حاليًا فترة إجازة بصحبة أسرته بعد المجهود الكبير الذي بذله الفترة الماضية أثناء تصوير مسلسل “الاختيار”، مستغلا إجازة عيد الأضحى لقضاء أكبر وقت ممكن مع أسرته.

خالد زكى

أحدث أعمال خالد زكي

يذكر أن الفنان خالد زكي عرض له مؤخرا الجزء الثالث من  مسلسل “الاختيار” والذى تدور أحداثه  حول ما شهدته مصر خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير والأزمات التي لحقت بمصر في تلك الفترة التي سببت في حالة غضب شعبي، والتي انتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.

وشارك فى المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم ياسر جلال وأحمد عز وأحمد السقا ودنيا المصري وصبري فواز وبيومي فؤاد وجمال سليمان وأحمد بدير ومحمد على رزق ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

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