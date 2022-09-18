رشاد عبده: سك العملة فئة 2 جنيه يسهل حركة التجارة

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار الحكومة بإصدار وسك عملة معدنية فئة 2 جنيه وطرحها للتداول، خطوة إيجابية لأن هذا النوع من العملات يسمى العملات المساعدة و تسهيل تداوله، يؤدي إلى تسهيل حركة العملات بين المواطنين.

و أضاف الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تسهيل المعاملات المالية و تداول العملات بين الناس يؤدي إلى تسهيل حركة التجارة، وبالتالي انعاشها.

ووافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار وسك عملة معدنية فئة 2 جنيه لطرحها للتداول.

شراكة مصرية بريطانية

ووافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار وسك عملة معدنية فئة 2 جنيه لطرحها للتداول.

تأتي هذه الموافقة في إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة فى العملية الإنتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية فى مصر، وأن تكون مصر مركزاً إقليميا رائداَ لإنتاج وسك العملات للدول العربية والافريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك اعتماداً على مدخلات محلية فى تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلاً من استيرادها أقراص خام.

وكشف اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة سك العملة والخزانة العامة، فى تصريحات سابقة لـ "صدي البلد" ك عن إمكانية إصدار عملات تذكارية بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة المرتقبة مع دار السك الملكية البريطانية "رويال منت" لإنشاء دار مصرية بريطانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موضحا إن عمليات اصدار تلك العملات التذكارية هو أمر وارد لكنه سابق لأوانه.

أشار إلي أن هناك تنسيقا بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري فيما يتعلق بعمليات تداول العملات المعدنية ،مضيفا أن كافة التصميمات الخاصة بالعملة الجديدة لا تزال في طور المراجعات الفنية واللمسات الأخيرة لاعتمادها فالغرض إضافة عمل فني وتوثيقي لتاريخ مصر الفرعوني والمشروعات القومية وهو ما يجرى اختياره في الوقت الراهن.