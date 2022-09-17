سك العملة: لدينا القدرة على إصدار الـ2 جنيه الجديدة من مقر الدَّرَّاسة

كشف اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة سك العملة والخزانة العامة، عن إمكانية إصدار عملات تذكارية بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة المرتقبة مع دار السك الملكية البريطانية "رويال منت" لإنشاء دار مصرية بريطانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قال " خضر" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد" إن عمليات اصدار تلك العملات التذكارية هو أمر وارد لكنه سابق لأوانه، موضحا أن عمليات إصدار عملة معدنية من فئة 2 جنيه بشراكة الجانب البريطاني، يستهدف الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية في تصنيع العملات المعدنية المتداولة باعتباره توجها عاما للدولة.

وكشف " خضر" عن وجود امكانيات هائلة لدار سك العملة في منطقة الدراسة؛ لإصدار العملة المعدنية الجديدة من فئة 2 جنيه، موضحا أنه بمجرد توقيع عقد الشراكة مع الجانب البريطاني سيتم فورا البدء في تصنيع العملة الجديدة.



وقال " خضر" إن الهدف من التعاون مع الجانب البريطاني، لتوجيه الانتاج من العملات المعدنية إلي السوق الإقليمي و الإفريقي بنسبة 50% مع رفع الإمكانيات للأسواق الخارجية الأخري وهو ما يعزز استراتيجية الدولة المصرية للنفاذ للقارة السمراء ودول الجوار في منطقة البحر المتوسط وأوروبا.



وذكر أنه خلال الفترات القريبة المقبلة عقب توقيع اتفاقية الشراكة مع دار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، سيتم إنشاء دار سك بريطانية مصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ تستهدف توجيه الإنتاج من العملات المعدنية لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي بواقع 50% لكل منها وهو ما يعني توفير مصادر جديدة من النقد الأجنبي.



وأوضح أن الدار المصرية البريطانية المقرر إنشاؤها في منطقة قناة السويس ستنتج العملات المعدنية من خامات ومدخلات إنتاج محلية بما يتوافق مع توجهات القيادة السياسية بتعظيم المنتج المحلي واحلاله محل الخامات المستوردة بما يساهم في زيادة مصادرنا من النقد الأجنبي ويعظمه.



وأشار إلي أن هناك تنسيقا بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري فيما يتعلق بعمليات تداول العملات المعدنية.



كما أوضح أن كافة التصميمات الخاصة بالعملة الجديدة لا تزال في طور المراجعات الفنية واللمسات الأخيرة لاعتمادها فالغرض إضافة عمل فني وتوثيقي لتاريخ مصر الفرعوني والمشروعات القومية وهو ما يجرى اختياره في الوقت الراهن