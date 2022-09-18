جنازة الملكة اليزابيث الثانية .. كم مليون دولار ستكلف ومن سيدفع؟

تقام الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية ، صاحبة أطول فترة خدمة في المملكة المتحدة ، يوم الاثنين في تمام الساعة 11.00 صباحًا بالتوقيت المحلي في كنيسة وستمنستر بلندن ، وكما هو متوقع ، لن يتم توفير أي نفقات لحفل الجنازة.



وخلال الأسبوع الماضي ، كانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حول التكلفة المحتملة لـ جنازة الملكة ، والتي ستدفعها الدولة - أو ببساطة دافعو الضرائب البريطانيون.

ولقد مرت سنوات على مخطط تشييع جنازة الملكة إليزابيث ، ووضع موتها حيز التنفيذ بخطة مفصلة تم وضعها في الستينيات تسمى عملية جسر لندن، والتي تسرد الإجراءات الدقيقة التي بدأت بعد لحظات من وفاتها.

ومع ذلك، فإن جميع الإجراءات والنفقات التي تصاحبها تظل سرية ولا يمكن للجمهور إلا تخمين تكلفة كل ذلك.

على الرغم من عدم وجود سابقة حديثة لتكلفة الجنازة الرسمية، فقد مرت 70 عامًا على وفاة أحد أبناء السيادة البريطانية (والد إليزابيث ، جورج السادس) و57 عامًا منذ آخر جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق ونستون تشرشل، هناك أحداث ملكية سابقة يمكن أن تعطينا فكرة عن مقدار التمويل المخصص لترتيبها.

جنازة الأميرة ديانا

وقدرت تكلفة جنازة الأميرة ديانا في عام 1997 ما بين 3.4-5.5 مليون دولار.

وحضر ألفي شخص الحفل في وستمنستر أبي، مع ما يقدر بنحو 2 إلى 2.5 مليار شخص يشاهدون الحدث على التلفزيون في جميع أنحاء العالم ، مما يجعله أحد أكبر الأحداث المتلفزة في التاريخ.

جنازة الملكة الأم

وكلفت جنازة الملكة الأم ، قبل 20 عامًا ، دافعي الضرائب البريطانيين حوالي 5.7 مليون دولار.

وتوفيت عن عمر يناهز 101 عامًا ودُفنت في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية بجوار زوجها الملك جورج السادس.

جنازة زوج الملكة

وفي العام الماضي، توفي الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، عن عمر يناهز 99 عامًا.

وأقيمت جنازة صغيرة ضمت 30 شخصًا فقط بسبب قيود فيروس كورونا، وتم وضعه للراحة في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور دون حضور أي شخصيات أجنبية.

ومن بين الأحداث الملكية الضخمة الأخرى التي جاءت بتكلفة كبيرة للجمهور، حفل زفاف أمير وأميرة ويلز، ويليام وكيت ، في عام 2011.

وعلى الرغم من عدم دفع تكاليف حفل الزفاف من قبل الدولة ، إلا أن وقت الشرطة وحده كلف ما يقرب من 10 ملايين دولار، وفقًا إلى الحقيقة الكاملة.

وبالمثل، كلف حفل زفاف الأمير هاري وميجان ماركل في عام 2018 حوالي 4.3 مليون دولار، حيث أن أحد أكبر نفقات الأحداث الملكية هو مراقبة الحشود الكبيرة التي تتجمع فيها مثل هذه الأحداث.

تقرير كوارتز

“ واستجابة الجمهور للملكة أكبر بالفعل من أي من هذين الحدثين الأخيرين السابقتين حفلات الزفاف الملكية، مما يتطلب المزيد من النفقات الأمنية” وفقًا لما ذكرته كوارتز.

وبالنظر إلى أن المملكة المتحدة قد أعلنت يوم الجنازة عطلة مصرفية، سيتم تكبد ملايين الجنيهات من الخسائر الاقتصادية لهذا اليوم.

وبالنسبة لعطلة البنوك خلال اليوبيل البلاتيني للملكة في يونيو، قدر الانخفاض في الناتج الاقتصادي بنحو 2.4 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار).

ووفقًا لتقرير صادر عن كوارتز، فإن 'توديع الملكة السخي يمثل تناقضًا مريرًا مع التضخم المرتفع في المملكة المتحدة وأزمة تكلفة المعيشة ، والتي تثير قلق العديد من البريطانيين بشأن الاضطرار إلى الاختيار بين الطعام والتدفئة مع حلول فصل الشتاء'.