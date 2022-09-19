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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع الدولار الأمريكي إلي أعلي مستوى في 20 عامًا

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ارتفع الدولار الأمريكي مقتربًا من أعلى مستوياته في 20 عامًا مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الاثنين، قبيل عدد كبير من اجتماعات البنوك المركزية ومنها اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يقر رفعًا كبيرًا آخر لسعر الفائدة.

وكانت المبادلات ضعيفة بوجه عام مع إغلاق الأسواق في لندن وطوكيو في عطلتين رسميتين.

مع ذلك، حافظ الدولار على قوته نظرًا للتوقعات بأن  البنك المركزي الأمريكي سيتمسك بمسار الزيادة القوية لأسعار الفائدة لاحتواء التضخم المرتفع.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة، 0.4% إلى 110.06، متجها لتسجيل أعلى مستوى في 20 عاما، وهو البالغ 110.79 الذي سجله في السابع من سبتمبر.

وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع مع فرصة 20% تقريبا لزيادة بواقع 100 نقطة أساس.

وانخفض اليورو 0.4% إلى 0.9972 دولار وتراجع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.1390 دولار وظل قريبا من أدنى مستوياته خلال 37 عاما المسجل يوم الجمعة، بينما انخفض كل من الدولار النيوزيلندي ونظيره الأسترالي بأكثر من 0.5%.

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وتنقسم الأسواق حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أم 75 نقطة أساس يوم الخميس.

وانخفض الدولار الكندي في التعاملات الأوروبية المبكرة إلى أدنى مستوياته في عامين تقريبًا عند 1.3311 مقابل الدولار الأمريكي.

وارتفع الدولار 0.4% إلى 143.46 ين، ويحوم دون مستوى مقاومة قوي عند 145 عززه حديث صانعي السياسة اليابانيين المتشدد عن التدخل في العملة.

وظل اليوان الصيني ضعيفا عند نحو سبعة مقابل الدولار حيث تلوح في الأفق مخاوف اقتصادية وإمكانية إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة القياسية يوم الثلاثاء.

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