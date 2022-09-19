الدولار يرتفع والذهب ينخفض.. تعرف على الأسعار اليوم

شهدت أسعار العملات الأجنبية و تحديدًا الدولار ارتفاعا، اليوم الأثنين 19-9-2022، مقارنة بالأيام الماضية، ولكن أسعار الذهب انخفضت.

حالة من عدم الاستقرار تشهدها أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، وقد شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 19-9-2022، ارتفاعا.

عرض برنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية dmc، اليوم الاثنين 19- 9 -2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، والتي تشهد ارتفاعا اليوم.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.44 جنيه للبيع، و19.37 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.48 جنيه للبيع و19.40 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.20 جنيه للبيع و22.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 5.17 جنيه للبيع و5.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 62.94 جنيه للبيع 62.67 جنيه للشراء.



أسعار الدولار اليوم في البنوك



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (العربى الافريقى الدولى، أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني، قناة السويس، المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،الكويت الوطني، البركة ) نحو 19.16جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك مصر إيران للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.23جنيه للشراء.

قرارات البنك المركزي

وأعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

وقال البنك المركزى إن قرار تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية بدون أي تغيير، وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

تشهد أسعار الذهب فى الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، ولكن اليوم أسعار الذهب تشهد انخفاضا كبيرا فى الأسعار مقارنة بـ الأيام الماضية.

استعرض برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-9-2022.

وجاء فى التقرير أن أسعار الذهب اليوم تشهد انخفاضا فى الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، وهذه فرصة لشراء الذهب من قبل المقبلين على الزواج.

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1272 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1114 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 955 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8912 جنيها.

أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو الدول العربية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر الذهب



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

صادرات الذهب

وكشفت تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الاولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 .

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