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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بقوة على المستوى العالمي ، مقارنة بأسعار يوم الاثنين الماضي، إذ هبطت أسعار اوقية الذهب بقوة إلى  1669.64 دولار بعد  1723 خلال تعاملات الاثنين الماضي، إذ تراجعت العقود الفورية للذهب في بورصة الذهب العالمية، بقيمة  54 دولارا، مسجلة أدنى مستوى في شهرين.

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-9-2022

انهيار الذهب لمستويات غير متوقعة عالميًا.. كم وصل سعر عيار 21 الآن؟

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هل الانهيار التاريخي مستمر.. تعرف على أسعار الذهب الأحد 18-9-2022

أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 8 دولارات

وهبط سعر الذهب لتسجل الأوقية 1669 دولارا ، فيما قد وصلت إلى 1750 دولارا شهر يوليو الماضي ،وتخطت 2000 دولار في ذروة الحرب الروسية الأوكرانية.

الذهب 

وهبط الذهب في المعاملات الفورية خلال أغسطس الماضي، بسعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار لكنه بقى عند مستوى 1796 دولارا، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي.

وعن سر انهيار أسعار الذهب عالميا  فسجلت أدنى مستوى في شهرين، بفعل الارتفاع المستمر فى عائد سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع الطلب على الأصول غير المدرة للعائد.

وانهار الذهب بعد ان استعاد الدولار  قوته من جديد بعد بيانات أمريكية ايجابية أبرزها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، حيث ينتظر العالم الأربعاء المقبل على أجر من الجمر لمعرفة قرار الفيدرالي  ومن المتوقع رفع الفائدة 75 نقطة أساس هناك احتمالية أن تصل 100 نقطة أساس.

سعر الذهب 

انهيار الذهب

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1669 دولار للأوقية، فيما قد وصلت 2000 دولار في ذروة الحرب الروسية الأوكرانية.

على المستوى المحلي ، هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-9-2022 ، إذ سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 : 1112 جنيها بعد أن وصل إلى 1119 جنيها الأيام الماضية ، وفقد من اعلى سعر وصل له 1200 جنيه الإثنين 9 مايو ، 90 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 : 1112 جنيها بعد 1116 جنيها للشراء السبت قبل  الماضي.

أسعار الذهب
الذهب 

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاثنين 1112 جنيها بعد أن سجل 1115 جنيهًا بختام تعاملات الأربعاء 30 أغسطس.

وشهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع  خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الإثنين 9 مايو.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1112 جنيها اليوم الاثنين 19-9-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب ، 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم

ويبحث الكثير عن  أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1112 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1271 جنيها .

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1112  جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 954 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 742 جنيها

 الذهب

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 8,896 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1675 دولارا .

سعر الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الاثنين  في مصر بالمصنعية  من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب،  وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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