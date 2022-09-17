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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 17-9-2022

أسعار الذهب مستهل
أسعار الذهب مستهل السبت

استقرت أسعار الذهب خلال مستهل  التعاملات اليوم السبت 17-9-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

ويهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار الذهب فى مصر اليوم 

 

وبلغ سعر جرام عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1269 جنيها للبيع و 1273 جنيها للشراء.

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وبلغ سعر جرام عيار 22 الأعلى فئة حوالي 1163 جنيها للبيع و 1167جنيها للشراء.

 

سعر الذهب عيار 21

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1110 جنيهات للبيع و 1114 جنيها للشراء.

مشغولات ذهبية 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 951 جنيها للبيع و 955 جنيها للشراء.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 740 جنيها للبيع و 743 جنيها للشراء.

 

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8880 جنيه  للبيع و 8912 جنيها للشراء.

 

سعركيلو الذهب 

 

 بلغ كيلو الذهب حوالي 1,266,286 جنيه للبيع، و 1,273,143 جنيه للشراء.

 

سعر أوقية الذهب 

 وسجلت أوقية الذهب حوالي 39,453 جنيه للبيع 39,595 جنيه للشراء،

أوقية الذهب 

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب اليوم

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب ملاذًا آمنًا

تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

 

 

 

 

 

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