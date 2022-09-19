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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-9-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقرير مصورا عن أسعار الذهب المعدن النفيس، في الأسواق المصرية والعالمية، اليوم الاثنين الموافق 19-8-2022.

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استمرار حالة التراجع

وأبرز التقرير المصور، أنه هناك حالة من الاستقرار في أسعار الذهب مع توقعات باستمرار حالة التراجع التى شهدتها أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع.


أسعار الذهب

 

أسعار الذهب.. سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1275 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب ٢٤ مبلغ  1116 جنيهًا، سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 وصل ل 956 جنيه، وسعر الجنيه الذهب ليسجل 8928 جنيهًا، ويصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21.

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سعر الجنيه الذهب

 

أسعار الذهب.. وذهب التقرير المصور، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، أنه سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة استقرارا، حيث بلغ 8928 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

وشهدت أسعار الذهب حالة من الانخفاض الغير مسبوقة منذ بداية أزمة الحرب الروسية الاوكرانية وبالتحديد منذ شهر أبريل الماضي، مع توقعات قوية باستمرار حالة الانخفاض في أسعار المعدن النفيس. 

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