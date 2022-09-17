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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحقوا اشتروا.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم السبت 17-9-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب

عرض برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت 17-9-2022، وتبين أن الأسعار، اليوم تشهد انخفاض، فى الأسعار مقارنة بالأيام الماضية. 

 

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اشتروا الشبكة| انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت | فيديو

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موجة هبوط تطيح بالمعدن الأصفر.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-9-2022


ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون  الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

أسعار الذهب





ومن خلال التقرير التالي  وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، السبت 17 سبتمبر 2022، في أسواق الصاغة.

سجل سعرالذهب اليوم السبت أسعار
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1270 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1112 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 952 جنيها للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8896 جنيها.  
 

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الحقوا اشتروا.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم السبت 17-9-2022

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