عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل الانهيار التاريخي مستمر.. تعرف على أسعار الذهب الأحد 18-9-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب

عرضت نشرة التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مصورا عن أسعار الذهب المعدن النفيس، في الأسواق المصرية والعالمية ليوم الأحد الموافق 18-9-2022.

 

txt

ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية وتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 2.6%

txt

أكبر خسارة.. انهيار كبير في أسعار الذهب عالمياً وصعود الدولار

استقرار

 

أسعار الذهب.. وأبرز التقرير المصور، أن أسعار الذهب شهد استقرارًا بعد ارتفاعها  بمقدار يتراوح بين 3، 4 جنيهات في مختلف الأعيرة، أمس السبت، موضحة أن هذا الأمر متأثرة بارتفاع سعر الأونصة في البورصة العالمية، بالإضافة إلى حالة العرض والطلب على الذهب في أسواق الصاغة.


أسعار الذهب.. وكشف التقرير المصور، عن أنه استقرت أسعار الذهب في مصر، بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 1116 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 1275 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 957 جنيهًا.

 

أسعار الذهب

 

أسعار الذهب.. وأضاف التقرير المصور، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، أنه بلغ أسعار الذهب عيار «14» نحو 744 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 8928 جنيهًا، والأوقية سجلت 1677 دولارًا في البورصات العالمية، ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و100 جنيه قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 1176 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 1017 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 804 جنيهًا.

txt

2 جنيه زيادة أسبوعية في سعر الذهب اليوم

txt

أكبر خسارة.. انهيار كبير في أسعار الذهب عالمياً وصعود الدولار

 

أسعار الذهب.. وأكمل التقرير المصور، أن قفزت أسعار الذهب عالميًا بختام تداولات الجمعة، وزاد السعر الفوري للذهب بمقدار 11.31 دولار، أي بنسبة زيادة 0.68%، ليصل إلى 1675.15 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنحو 6 دولارات، أي بنسبة 0.36%، لتسجل 1672.8 دولار للأونصة.


 

اسعار الذهب سعر الذهب المعدن النفيس الذهب عيار اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسترجلة يعني ايه بحلق دقني الصبح مثلا؟! ومشربتش مياة من 17 سنة.. تصريحات صادمة لـ سماح أنور

بيان جديد من التعليم بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس

أخفت بطنها .. حقيقة حمل ياسمين عبد العزيز بعد صورتها الأخيرة |شاهد

مفيش حاجة ترجعني ليكي .. منشور صادم من زوج آيتن عامر بعد طلاقهما

ادعوله.. أول تعليق من أسرة فريد الديب بعد نقله للمستشفى بسبب السرطان| خاص

الأهلي يستغني عن 4 لاعبين بشكل نهائي ..تفاصيل

اتفاق على النت وممارسة في شقة أكتوبر.. كيف سقطت شبكة شواذ الجيزة؟

هاني حتحوت يكشف سبب تراجع الأهلي عن قرار رحيل كهربا.. فيديو

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية وتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 2.6%

أكبر خسارة.. انهيار كبير في أسعار الذهب عالمياً وصعود الدولار

ترشيحاتنا

وفاة الملكة إليزابيث منذ أشهر.. ما الحكاية؟

بعد متحرش الطابور.. القبض على شخص ارتكب "جريمة" بحق نعش الملكة إليزابيث

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. القبول بكليات التربية

عبر الفيس بوك .. تنتحل صفة رجل لتسجل فيديوهات للفتيات وإستغلالها فى إبتزازهن

جون أيبوكا يكشف عن طموحاته مع سيراميكا كليوباترا

سعر أعلى عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم 18-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد ماهر يحتفل بنجاح منعطف خطر في صدى البلد| صور

بالأزرق.. ابنة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور|شاهد

ماتخافوش.. صور صادمة لفريدة سيف النصر بعد تغيير لون شعرها

بفستان مبهر.. أول ظهور لـ إسلام جمال وزوجته بعد حفل الزفاف| شاهد

فيديو

أحمد ماهر يحتفل بنجاح منعطف خطر في صدى البلد| صور

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ