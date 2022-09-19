تجهيز 20 عروسا ضمن احتفالية محافظة البحيرة بالعيد القومي

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اصطفاف تجهيزات العرائس المقبلات على الزواج من غير القادرات بمجمع دمنهور الثقافي .

وذلك بحضور حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، وعلي العربي عضو مجلس إدارة مجموعة العربي، ونجوى خلف ممثلا عن المجلس الاستشاري التطوعي لذوي الإعاقة، ورئيس الجمعيات الأهلية ومحمد السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي مؤسسة "حياة كريمة" والمجلس القومي للمرأة والاتحاد الإقليمي للجمعيات ومديري المديريات الخدمية.

قامت نائب المحافظ بتقديم التهنئة بالزفاف للعرائس وأسرهن وتمنت لهن حياة سعيدة، وقامت بتفقد الأجهزة المقدمة لهن وهى عبارة عن ( ثلاجة وغسالة ومروحة وخلاط ) بواقع 80 أجهزة لعدد 20 عروسا مساهمة مقدمة من مؤسسة العربي، و 60 جهازا لعدد 15عروسا مساهمة من الجمعيات الخاصة بالتضامن الاجتماعي بالبحيرة.

وأشادت بلبع بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الوطنيين فى مساندة ودعم الحالات الانسانية بنطاق المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وكذا دور مؤسسة العربي الرائد في رعاية الأسر المستحقة وخاصةً من الأيتام والأرامل ومحدودي الدخل وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وقدمت الدكتورة نهال بلبع درع المحافظة لـ علي العربي لدعمه ورعايته لمثل تلك الحالات وعلى تعاونه المستمر مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي العديد من المبادرات مثل "حياة كريمة" وتكافل وكرامة وغيرهما من المبادرات التي تستهدف المواطن البسيط وتقديم يد العون للأسر الأولى بالرعاية.

من الجدير بالذكر أنه تم اختيار الحالات الأولى بالرعاية من خلال بحث اجتماعي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى لبيان مدى أحقية تلك الحالات، وذلك تطبيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

البحيرة

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