جمبسوت ستان.. هيفاء وهبي تتألق من أحدث جلسة تصوير| شاهد

شاركت الفنانة هيفاء وهبي صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت هيفاء بلوك جديد بجمبسوت ستان، باللون البيج، وحرصت على الظهور بأناقتها المعتادة التي خطفت أنظار متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وشاركت، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من حفل زفاف شقيقتها.

وظهرت شقيقة هيفاء وهبي في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل، مما كشف أناقتها.

تزينت شقيقة هيفاء وهبي بمجموعة من المجوهرات الألماسية، التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالة شقيقة هيفاء وهبي إعجاب متابعيها على إنستجرام.