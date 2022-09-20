ضخم جدا.. راتب دونجا وعمر جابر مع الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة، قيمة راتب الثنائي عمر جابر ونبيل عماد دونجا مع الزمالك بعد الانضمام بشكل رسمي للفريق.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،عمر جابر كان يحصل على ما يقترب من 20 مليون جنيه في الموسم مع بيراميدز في الوقت الذي كان يحصل فيه دونجا على 10 مليون جنيه.

وأتم شبانة، علمنا أن عمر جابر سيحصل على 12 مليون جنيه مع الفريق في الوقت الذي سيحصل فيه دونجا على نفس الرقم الذي كان يتقاضاه مع بيراميدز.

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، طلب من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح منحه مهله لمدة أسبوع لحسم موقف عدة لاعبين من المرجح أن بعضهم سيخرج علي سبيل الإعارة مثل محمد فخري وزياد طارق وعبدالرحمن مانو بعد صول عروض من أندية أنبي وحرس الحدود والداخلية والاتحاد السكندري.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، ثلاثي الشباب طالبوا بالحصول علي الفرصة خارج الفريق بعد قيدهم لمنع رحيلهم بشكل مجاني ولكن وجود أكثر من لاعب في نفس مراكزهم جعل السويسري يطلب مهلة أسبوع خلال المعسكر المغلق وخوض مباريات ودية للوقوف علي من يراه مناسبا للبقاء وحسم قرار الإعارة.

سبب رفض كولر لمصطفى شلبي

وأتم شبانة، كولر أكد للجهاز المعاون أنه لم يرفض صفقة مصطفى شلبي جناح الفريق الأول بنادي أنبي بشكل نهائي ولكنه يري أن نفس إمكانياته متواجدة في لاعبين اخرين بالفريق وبالتالي لا حاجة لدفع مبالغ سوي علي لاعبين يصنعون الفارق ويكونوا اعلي من المتواجدين فعلياً في الفريق .