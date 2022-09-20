مفاجأة صادمة بشأن حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك وضع خطة للتعاقد مع عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز خلال الموسم المقبل.

وأضاف محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، أن الزمالك يرغب في ضم اللاعب بالمجان من بيراميدز بعد نهاية عقده مع الفريق والذي يمتد لموسم آخر حيث يحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بدون العودة لمسئولي بيراميدز.

وأتم شبانة، في الوقت الذي دخل بيراميدز بقوة في المفاوضات مع اللاعب ويرغب في تجديد التعاقد معه والحصول على توقيعه في الوقت الحالي وتمديد التعاقد معه لموسمين إضافيين حيث عرضوا عليه راتب سنوي يقترب من 25 مليون جنيه في الموسم.

جلسة كولر..

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع البرازيلي برونو سافيو ومصطفي سعد ميسي وشادي حسين الوافدين الجدد لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،كولر وضع النقاط فوق الحروف مع الثلاثي بعد حصوله علي تقرير فني عن مشاركتهم مع أنديتهم وأكد لهم علي ضرورة الالتزام بتعليماته الفنية والإنصات جيداً لمحاضرات وتعليمات الجهاز الفنى حتى يتم تنفيذها بشكل جيد داخل أرضية الملعبمرحبا