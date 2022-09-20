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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عالم سمسم.. هجوم ناري من شبانة على اتحاد الكرة ورابطة الأندية.. فيديو

صدى البلد

 


وصف الإعلامي محمد شبانة، مجتمع الرياضة في مصر بـ"عالم سمسم"، مشيرًا إلى حالة العشوائية التي تدار بها الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، "عالم سمسم" هذا هو الوصف الطبيعي لمجتمع الرياضة في مصر، عندما قارن رابطة الأندية المصرية، بنظيرتها في إنجلترا،نجد أن الأخيرة تطبق اللوائح على الجميع باختلاف قوته سواء مؤسسات أو أشخاص.

وأضاف شبانة، لا أتحدث عن أخطاء، فالجميع يُخطأ ويصيب، ولكن هنا في مصر أصبح الخطأ أمر عادي وهذا مأخرنا عن باقي الدول المتقدمة 300 عام.

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وأكمل شبانة، بيراميدز سجل سداسي في قائمته وهم  محمد الشبي والبوركيني بلاتي توريه ومواطنه إيريك تراوري، وفاجري لاكاي، ووليد الكرتي.

وواصل شبانة، لابد من قيد السداسي في اتحاد الكرة وهو ما حدث، وتم قيده على هذا الأساس في القائمة الإفريقية، ثم عاد اتحاد الكرة ووضعه على قائمة الانتظار من أجل تحسين الصورة، وأصبح الآن اللاعب مقيد في الاتحاد الإفريقي، ولا يتواجد بالقائمة المحلية.

وأتم، حديث فيتوريا عن إنه غير ملزم بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية أو حتى التأهل لكأس العالم 2026، أمر آخر يشير إلى أننا بالفعل في عالم سمسم.

 

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