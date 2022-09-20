قبل وديات منتخب مصر.. أول شكوى ضد فيتوريا لاتحاد الكرة



كشف الإعلامي محمد شبانة، أن أيمن عبد العزيز المدرب المساعد في الجهاز الفني للبرتغالي روي فيتوريا في منتخب مصر اشتكى لمسئول بارز في اتحاد الكرة، من تجاهل فيتوريا لدوره في الجهاز المعاون وعدم الاهتمام بالتشاور معه في الأمور الفنية للمنتخب.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،وقال عبد العزيز للمسئول في اتحاد الكرة أن دوره في الجهاز يقتصر على التواجد مع فيتوريا اثناء القاء المحاضرات ومساعدة الجهاز المعاون في وضع مهام وأدوات التدريب في الملعب دون مناقشة في أي قرار فني بالجهاز.

وأتم شبانة، عبد العزيز أوضح للمسؤول أن فيتوريا لم يشركه في اختيار القائمة النهائية للمنتخب الوطني، وشهدت أيام المعسكر التحضيري تجاهل تام لمهامه ودوره في المنتخب.

المنتخب يواصل تدريباته..

واصل منتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، تدريباته بفندق الإقامة في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي ٢٣ و ٢٧ سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

وشارك في المران، الثلاثي المحترف أحمد حجازي وطارق حامد وأحمد حسن كوكا بالإضافة إلى باقي اللاعبين المتواجدين في المعسكر.

كما تواجد الكابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في مران منتخب مصر الأول.