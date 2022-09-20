الاتحاد المنستيري: نعلم كل كبيرة وصغيرة عن الأهلي ونخشى مواجهته.. فيديو



أكد قيس مخلوف المدرب المساعد لفريق الكرة بنادي الاتحاد المنستيري التونسي، أنه لم يكن يتمنى مواجهة الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتابع قيس في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC، أعطيني فريق في القارة الإفريقية يتمنى مواجهة الأهلي في دور الـ32، الأهلي فريق القرن والبطولات والتتويجات، لا يوجد فريق في إفريقيا يتمنى مواجهة الأهلي قبل دور المجموعات.



وأضاف المدرب المساعد للاتحاد المنستيري، سنحاول اختبار إمكانياتنا بمواجهة فريق قوي مثل النادي الأهلي، وفي المقابل نتحدث عن سوء الحظ بمواجهة الأهلي في دور الـ32.

حديثه عن الكرة المصرية..

وأكمل، نتابع الكرة المصرية من أجل اللاعبين التونيسين المتواجدين هناك وعلى رأسهم علي معلول.

وأتم: نعرف كل كبيرة وصغيرة عن النادي الأهلي، نعرف معلومات عن المدرب الجديد للأهلي، والتعاقدات التي أبرمها الأهلي مؤخرًا، وخوضه باقي مباريات الدوري بالناشئين، ورحيل مدربه السابق.