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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارثة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة.. وخبير لوائح يصدم الجماهير

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي برونو سافيو، المنضم حديثا إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مهدد بالإيقاف مع الأهلي.

واوضحت التقارير أنه قد تم إخطار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد البوليفي لكرة القدم نادي بوليفار، بشكل رسمي، لإبلاغ لاعبه السابق برونو سافيو، بالتحقيق في قضية اعتدائه على الحكم جاد فلوريس.

وكان سافيو قد اشتبك مع حكم أحد لقاءات بوليفار في الدوري البوليفي وتحديدا أمام ضيفه ألويز ريدي في الجولة الخامسة عشر من المسابقة يوم 4 سبتمبر من الشهر الجاري، قام الحكم جاد فلوريس بطرد برونو سافيو بعد اعتراض شديد منه ضد الحكم  لدرجة الاعتداء عليه.

خبير لوائح يصدم الأهلي

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أكد عامر العمايرة خبير اللوائح، أن موقف البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، في حال إيقافه من اللجنة التأديبية لاتحاد بوليفيا، يتم إبلاغ ناديه.

وتابع العمايرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "في حال إيقاف اللاعب أربع مباريات حسب اللجنة التأديبية، يتم إرسال العقوبة في بطاقته الدولية".

وأضاف: "حال إيقاف اللاعب هناك مباراتين من العقوبة يتم إيقاف الباقي في ناديه الجديد، بالدوري المحلي وليس البطولة القارية".

وأكمل العمايرة: "إذا تم إيقافه أكثر من 4 مباريات أو ثلاث أشهر، يتم مخاطبة من الاتحاد البوليفي للاتحاد الدولي وعرضها على اللجنة التأديبية هناك، من أجل تنفيذ القرار من جانب فيفا".

واختتم عامر العمايره، أن محامي اللاعب يتابع القضية هناك وسوف يتم إصدارها خلال 10 أيام، واللاعب من حقه المشاركة مع ناديه الجديد، لحين إصدار العقوبة ويتم خضوعه للإيقاف عقب إصدارها".

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