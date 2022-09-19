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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب غريب من كولر قبل مباراة الاتحاد المنيستري.. فيديو

صدى البلد

قال الإعلامي إسلام صادق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي طلب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السفر في الفترة المقبلة بشكل مبكر لخوض مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وأضاف الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"طالب كولر مدرب النادي الأهلي من سيد عبد الحفيظ  السفر قبل لقاء الذهاب في تونس بـ4 أيام أمام الاتحاد المنيستري لخوض معسكر هناك قبل المباراة من أجل الاستعداد جيداً لمباراة بطل تونس في دوري أبطال إفريقيا".

 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الاتحاد المنستيري وذلك أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل خارج مصر، على أن تقام مباراة العودة في مصر أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

 

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أكد الإعلامي إسلام صادق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أبدي تحفظه على التعاقد مع جيرلان بيريرا لاعب فريق أتليتكو ناسيونال الكولومبى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" أبلغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تحفظه على ضم جيرلان بيريرا لاعب فريق أتليتكو ناسيونال الكولومبى بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه يؤدي بنفس الطريقة".

وتابع:" طلب كولر من إدارة الأهلي الانتظار لحين ترشيح صفقات أجنبية مميزة تمهيدا لارتداء الفانلة الحمراء من أوروبا وأمريكا اللاتينية".

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