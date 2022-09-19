صفقة جديدة في الأهلي.. ورد فعل صادم من كولر.. فيديو

أكد الإعلامي إسلام صادق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أبدي تحفظه على التعاقد مع جيرلان بيريرا لاعب فريق أتليتكو ناسيونال الكولومبى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" أبلغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تحفظه على ضم جيرلان بيريرا لاعب فريق أتليتكو ناسيونال الكولومبى بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه يؤدي بنفس الطريقة".

وتابع:" طلب كولر من إدارة الأهلي الانتظار لحين ترشيح صفقات أجنبية مميزة تمهيدا لارتداء الفانلة الحمراء من أوروبا وأمريكا اللاتينية".

الاهلي يتراجع عن ضم شلبي..

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن الأهلي سبق وتفاوض معه بشأن مصطفى شلبي لاعب الفريق.

وتابع في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "الأهلي فاوضنا منذ ١٥ يوم لكن الأمور توقفت بعدها والأهلي تراجع".

وأكمل :"لا يوجد عرض رسمي من الزمالك وبيراميدز لضم مصطفى شلبي والأمر مجرد حديث من وكلاء لاعبين فقط".

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على إن مصطفى شلبي لاعب فريق إنبي خارج حسابات النادي في المرحلة الحالية.



وأضح إن شلبي لاعب مميز ويملك مقومات فنية مميزة ولكنه لا يوجد مفاوضات للتعاقد معه في الوقت الراهن، وتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة.



وكان الأهلي قد حسم التعاقد مع البرازيلي برونو سيزار وشادي حسين ومصطفى سعد لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.