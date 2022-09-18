بعد فشل انضمامه للأهلي.. مصطفي شلبي يتصدر تويتر.. ومغردون: الإدارة وكولر صح

تصدر اسم اللاعب مصطفي شلبي نجم نادي انبي، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب أنباء فشل انضمامه إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلق عدد كبير من رواد السوشيال ميديا علي فشل انضمام مصطفي شلبي إلى النادي الأهلي، وجاءت التعليقات كالاتي:

طيب حأقول حاجة فى موضوع مصطفى شلبى

الإدارة وكولر صح

الجناح الشمال عندنا فيه طاهر وعبد القادر وكهربا وممكن الشحات وكلهم أعلى من شلبى أو فى مستواه

يبقى ليه أشتريه ب 25 مليون ج

ده أنا أحط عليهم قرشين كمان وأروح أشترى جناح يمين أجنبى

ومهاجم أجنبى تحت السن

ودول إللى محتاجينهم فعلاً 👌 — Islam خ Oder (@IslamOder) September 18, 2022

امير توفيق اعلن اغلاق ملف صفقة مصطفي شلبي والموضوع منتهي ، ولا يخفي علي احد تعنت مسؤلي انبي امام الاهلي في انتقال اي لاعب للاهلي من ايام وليد سليمان الي اليوم ، لكن المره دي كولر هو الي شايف ان اللاعب علي المستوي الفني مش مستاهل كل المغالاه دي ورفض اللاعب

وانتظرو اجنبي تحفه 👌 — 𝑪𝑶𝑨𝑪𝑯 𝑺𝑯𝑹𝑬𝑰𝑭 𝑨𝑶𝑼𝑭 🦅 (@coachshreif3ouf) September 18, 2022

في ايه يا جدعان بقي هو كل ما لاعب ما نجبوش يبقي الخطيب فاشل يرضي مين اللي بيحصل ده ما نستني نشوف الفريق حيكون عامل ازاي إن شاء الله و ماجابوش مصطفى شلبي اكيد إن شاء الله حيجيبوا الأحسن منه الأندية اصلا اتجننت ده فيوتشر كان طالب ٤٠ مليون في احمد عاطف خلي لكم لاعيبتكم — Zahraa Khaled (@fatmabassoussy) September 18, 2022

تعليق صادم من نجم إنبي بعد فشل انضمامه إلى الأهلي

علق مصطفى شلبي، نجم نادي انبي، على أنباء فشل انضمامه إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب مصطفى شلبي عبر صفحته الرسمية على إنستجرام مع خلفية حمراء: “0%”.

أمير توفيق: مصطفى شلبي خارج حسابات الأهلي

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن مصطفى شلبي لاعب فريق إنبي خارج حسابات النادي في المرحلة الحالية.

وأضح أن شلبي لاعب مميز ويملك مقومات فنية مميزة ولكنه لا يوجد مفاوضات للتعاقد معه في الوقت الراهن، وتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد حسم التعاقد مع البرازيلي برونو سيزار وشادي حسين ومصطفى سعد لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.