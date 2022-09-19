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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال يهاجم ادارة الزمالك بسبب صفقة جديدة.. فيديو

صدى البلد

 

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن تعاقد نادي الزمالك مع عمر جابر لاعب فريق بيراميدز ليس قرار فني صائب لعدم مشاركة اللاعب مع فريقه السابق قبل ارتداء الفانلة البيضاء.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" تعاقد الزمالك مع عمر جابر علامة استفهام كبيرة واللاعب لا يشارك مع بيراميدز من الأساس حتى يتم التعاقد معه في الزمالك".

وأضاف:" الزمالك ضم أكثر من لاعب قبل انطلاق الموسم الجديد ولكن في رأيي أن  صفقات الزمالك غير مقنعة بالنسبة لي".

صفقة الزمالك الجديدة.. 

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مرتضى منصور يتخطى أحزان كأس لوسيل بالإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

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مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء..فيديو

اقترب مسئولي نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور من التعاقد مع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري .

وعلم صدي البلد من أحد المصادر الخاصة بنادي الاتحاد السكندري أن مسئولي زعيم الثغر بات على قبول عرض الزمالك مقابل رحيل مروان عطية بعد الموافقة على كافة المتطلبات .

وأشار إلي تمسك مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري إلي الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة متابعا:" الضغط الجماهير سبب عدم الاعلان عن رحيل اللاعب حتى الآن.

 

وأتم:" رحيل مروان عطية سيشمل بعض لاعبي الزمالك ومقابل مادي نظيره رحيله بشكل نهائي .

 

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