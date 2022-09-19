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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اقتربت.. صفقة الزمالك المنتظرة على وشك الانتهاء | تفاصيل

الزمالك
الزمالك

 

اقترب مسئولي نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور من التعاقد مع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري .

وعلم صدي البلد من أحد المصادر الخاصة بنادي الاتحاد السكندري أن مسئولي زعيم الثغر بات على قبول عرض الزمالك مقابل رحيل مروان عطية بعد الموافقة على كافة المتطلبات .

وأشار إلي تمسك مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري إلي الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة متابعا:" الضغط الجماهير سبب عدم الاعلان عن رحيل اللاعب حتى الآن.

 

وأتم:" رحيل مروان عطية سيشمل بعض لاعبي الزمالك ومقابل مادي نظيره رحيله بشكل نهائي .

 

الزمالك يكشف موقفه من التعاقد مع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري

 

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن موقف الإدارة من التعاقد مع مروان عطية لاعب فريق الاتحاد السكندري وضمه بداية من الموسم المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك يتمسك بالتعاقد مع مروان عطية ويرغب في ضمه لقناعته بقدراته وإمكانياته.

وكان الزمالك ضم نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز، ويرى فيريرا أن الأخير غير كاف للفريق ويحتاج للتدعيم بلاعب جديد في وسط الملعب خاصة وأن الفريق يعاني من نقص كبير في هذا المركز.
 

مرتضى منصور الاتحاد السكندري مروان عطية جوسفالدو فيريرا نبيل عماد دونجا

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