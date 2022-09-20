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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل المواجهة الأفريقية.. الاتحاد المنستيري يثير ذعر جماهير الأهلي بـ8 صفقات جديدة

صدى البلد

 


قال قيس مخلوف المدرب المساعد لفريق الكرة بنادي الاتحاد المنستيري التونسي، أن ناديه لم يحدد حتى الآن اليوم الذي سيقام فيه مباراة الذهاب أمام الأهلي بدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع قيس في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC، لم نحدد حتى الآن يوم مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري لكن الأقرب أن تختار يوم 8 أكتوبر، لم نحدد الساعة التي ستحدد خلال الأيام المقبلة خصوصًا ننتظر لعب المباراة بالأضواء الكاشفة، لكن في حالة أن التعديلات لم تتم، سيتم لعب المباراة نهارًا.

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وأضاف المدرب المساعد للاتحاد المنستيري، رئيس النادي أحمد البلي قدم تضحيات كبيرة من أجل إنجاح الفريق وتوفير كل مقومات النجاح، الترجي التونسي خطف منا الدوري في الموسم الماضي، بأخر دقيقة، وكنا قريبين جدًا من فعل ذلك، ولدينا استقرار إداري كبير.


وأتم، رئيس النادي أحمد البلي قدم تضحيات كبيرة من أجل إنجاح الفريق وتوفير كل مقومات النجاح، الترجي التونسي خطف منا الدوري في الموسم الماضي، بأخر دقيقة، وكنا قريبين جدًا من فعل ذلك، ولدينا استقرار إداري كبير.

 

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