مش لازم تكون عارف.. مهيب عبد الهادي يوجه رسالة إلى عواد بعد استبعاده من منتخب مصر

وجه الاعلامى مهيب عبد الهادى رسالة لـ محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك ، بعد تصريحاته عن موقفه بعد استبعاده من صفوف منتخب مصر.

وكتب مهيب عبد الهادى “ محمد عواد مش لازم تكون عارف ان هناك اتفاق. دي حاجة بين المديرين الفنيين ”.

وقال عواد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ما يتردد عن وجود اتفاق بين الجهاز الفنى للمنتخب والبرتغالي فيريرا، المدير الفني للزمالك، بشأن استبعادي من القائمة، كلام عار تماما من الصحة ولم يحدث من الأساس ".

وتابع "تواصلت مع البرتغالي فيريرا، واستفسرت منه عن حقيقة وجود اتفاق مع البرتغالي فيتوريا لاستبعادي، أكد لي أن هذا لم يحدث، ولا يعلم شيئا عن استبعاده، وبالتالي كل ما تردد عار تماما من الصحة".