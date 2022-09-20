عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش لازم تكون عارف.. مهيب عبد الهادي يوجه رسالة إلى عواد بعد استبعاده من منتخب مصر

صدى البلد

وجه الاعلامى مهيب عبد الهادى رسالة لـ محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك ، بعد تصريحاته عن موقفه بعد استبعاده من صفوف منتخب مصر.

وكتب مهيب عبد الهادى “ محمد عواد مش لازم تكون عارف ان هناك اتفاق. دي حاجة بين المديرين الفنيين ”. 

وقال عواد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ما يتردد عن وجود اتفاق بين الجهاز الفنى للمنتخب والبرتغالي فيريرا، المدير الفني للزمالك، بشأن استبعادي من القائمة، كلام عار تماما من الصحة ولم يحدث من الأساس ".

وتابع "تواصلت مع البرتغالي فيريرا، واستفسرت منه عن حقيقة وجود اتفاق مع البرتغالي فيتوريا لاستبعادي، أكد لي أن هذا لم يحدث، ولا يعلم شيئا عن استبعاده، وبالتالي كل ما تردد عار تماما من الصحة".

مصر الزمالك منتخب مصر محمد عواد هاني حتحوت نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

حكم قضاء الرجل شهوته أثناء العلاقة الحميمية وترك الزوجة.. مبروك عطية يوضح

35 ألف دولار وراء الجريمة.. مقتل رجل أعمال عربي صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بحدائق أكتوبر| صور

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

بصورة| أول تصرّف من كهربا في الأهلي بعد اتفاق حل أزمة الزمالك

ترشيحاتنا

طريقة عمل اللانشون قبل المدارس.. سهلة وسريعة

باستثمارات 15 مليار دولار.. أسامة ربيع: مشروع العين السخنة جاهز لإنتاج الوقود النظيف للسفن

عالم سمسم.. هجوم ناري من شبانة على اتحاد الكرة ورابطة الأندية.. فيديو

في ذكرى زلزالين مدمرين .. هزة أرضية عنيفة تضرب المكسيك وتقتل شخصا

قبل وديات منتخب مصر.. أول شكوى ضد فيتوريا لاتحاد الكرة

ارتفاع معدل التضخم في اليابان لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أورام في وشه وجسده من 33 سنة.. ياسر يستغيث: ساعدوني أتعالج بره

بعد تصريحاتها حول طبيبها النفسي.. 10 صور أثارت الجدل لـ وفاء عامر

بالشبشب.. امرأة تنتقم من متحرش هندي.. 40 ضربة في 20 ثانية

شمس الكويتية تبرز أنوثتها وتسحر متابعيها بفستان مجسم شفاف

فيديو

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المواصلات مجانا.. قرارات هامة من وزارة النقل تزامنا مع بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ