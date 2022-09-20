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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قطر تقترب من شراء نادٍ إيطالي

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة دولة قطر في شراء نادي سامبدوريا الإيطالي، وذلك لخروج النادي من الأزمة التي يتعرض لها في الوقت الحالي.

قال موقع "فوتبول إيطاليا" إن هناك بريدًا إلكترونيًا وصل النادي بخصوص رغبة دولة قطر في شراء نادي سامبدوريا الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الموقع الإيطالي أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني يرغب في شراء نادي سامبدوريا الإيطالي، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي الإيطالي.

فوز ميلان على سامبدوريا

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وفاز فريق ميلان أمام منافسه سامبدوريا في بطولة الدوري الإيطالي الكالتشيو، بهدفين مقابل هدف.

افتتح التسجيل لمصلحة نادي ميلان اللاعب جونيور ميسياس في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء بعد تمريرة رائعة من رافائيل لياو، ثم أضاف ديوريسيتش هدف التعادل لمصلحة سامبدوريا في الدقيقة 57 من الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من توماسو أوجيلو، قبل أن يسجل أولفييه جيرو هدف ميلان الثاني في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وشهدت مباراة ميلان أمام سامبدوريا، تعرض رافائيل لياو مهاجم الروسونيري للطرد في الدقيقة 47 من بداية الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ميلان عند النقطة 14، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، في حين يظل سامبدوريا في المركز الثامن عشر برصيد نقطتين.

فريق ميلان دولة قطر تميم بن حمد قطر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني نادي سامبدوريا تميم بن حمد آل ثان

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