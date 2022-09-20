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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يظل أكذوبة.. شوبير يثير الجدل بـ رسالة غامضة| شاهد

صدى البلد

وجه الإعلامى أحمد شوبير ، رسالة غامضة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. 

 

وكتب شوبير “ يظل الاسطوره اسطوره والاكذوبه اكذوبه ”.

 

و كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة وجود أزمة داخل معسكر المنتخب الأول بسبب شارة الكابتن

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير أون سبورت إف إم أن هناك بعض الأخبار تترد في هذا الشأن ولكن يجب تحري الدقة بها.

وأضاف أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب كان هو الكابتن ولكن فور عودة أحمد الشناوي أصبح هو الكابتن مشددا أن محمد الشناوي لم يسبب أي أزمة في هذا الأمر وتقبله بلا أي أزمات.

وتابع أن محمد صلاح نجم ليفربول سيصبح هو الكابتن فور انضمامه لمعسكر المنتخب.

وتابع أن المنتخب بحاجة للدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة ولا داعي لإثارة أي شائعات في هذا الشأن. 

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