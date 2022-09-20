الصين تطالب العالم بإنقاذ المهاجرين من الإجراءات الأمريكية

أعرب الوفد الصيني في جنيف عن قلقه بشأن الاحتجاز التعسفي طويل الأمد للاجئين والمهاجرين من قبل الولايات المتحدة.

وحث الجانب الصيني، الولايات المتحدة على مواجهة قضايا حقوق الإنسان الخاصة بها وتقديم الإغاثة والتعويض للضحايا.

ووجه الوفد الدعوة إلى هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى عدم وضع معايير مزدوجة بين الدول المتقدمة والنامية.

وقال الوفد: "نظرًا لأن الغرب دائمًا ما يقذف "المياه القذرة" على قضايا حقوق الإنسان، يجب علينا أيضًا أن نأخذ زمام المبادرة لكشف ندوب الغرب".

وتابع الوفد: "اختارت الولايات المتحدة قبول الهجرة كسياسة، وعليها أن توفر حماية إنسانية مقابلة. وبدلاً من توفير الحماية، تحتجز الولايات المتحدة بشكل تعسفي وحتى تجمع عينات الحمض النووي للمهاجرين اللاجئين، وهذا يتعارض مع اتهامات الولايات المتحدة لدول أخرى، الأمر الذي يجب كشفه وانتقاده".