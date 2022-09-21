وصول الرئيس بعد قمة الولايات المتحدة..أية عبد الرحمن عن أهم عمل قامت بتغطيته..فيديو

أكدت الإعلامية أية عبد الرحمن، مذيعة قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، أن أهم حدث قدمته كان في وضع استراتيجي وكان مع الرئيس عندما وصل أرض القاهرة، بعد المشاركة في قمة بالولايات المتحدة الأمريكية، معلقة “مكنتش مصدقة أنه تم اختياري لاجراء الحوار”.

وقالت أية عبد الرحمن، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، ان الميزة في اكسترا نيوز وانها بتعلمنى ابقى جوكر اتحدث باللغة العربية واتحدث مع المتلقى كأنه صديق.

لها الفضل

وتابعت الإعلامية أية عبد الرحمن، أن اكسترا نيوز لها الفضل عليا في اعطائي مساحة المرونة سواء في النشرة أو التغطية الخبرية أو البرامج الاجتماعية



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