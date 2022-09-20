أحمد الطاهري: تطبيق إلكتروني حديث على الهواتف المحمولة لإكسترا نيوز.. فيديو

لخلق قاعدة جماهيرية..

أكد أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن عمله في “اكسترا نيوز”، كان عملا في مكان معروف، مشيرا إلى أن موقعه في المنافسة محدد، وله مصداقية كبيرة يعلمها الجميع.

وقال أحمد الطاهري، خلال لقاء له لبرنامج "صاحبة السعادة"، عبر فضائية “دي أم سي”، إنه تم العمل على خلق برامج ديجيتال بخطاب معين، إضافة إلى العمل على وجود تطبيق إلكتروني حديث على الهواتف المحمولة حتى يخلق قاعدة جماهيرية في كل مكان.

وتابع رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه سيتم العمل على وجود راديو اونلاين، حتى يكون هناك قدرة على وجود أكسترا نيوز في كل مكان.

جهود للزملاء

وأشار أحمد الطاهري إلى أن هناك جهودا للزملاء كبيرة خاصة في تغطية الحرب الروسية الأوكرانية، لأن سياق الدولة متوازن، مؤكدا أن القناة ليس بجانب أي طرف.