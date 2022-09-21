قوة حصانية أعلى .. BMW تكشف عن إصدارها الجديد X7 موديل 2023

كشفت الشركة البافارية BMW عن طرازها الجديد X7 المعدلة والمحسنة بعد الفيس ليفت في أبريل الماضي وبعد ساعات قليلة حرفيًا ، قدمت ألبينا نسختها من سيارة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة.

وتم منح ألبينا XB7 نفس الوجه وشكل مصابيح الإضاءة المنفصل مثل النسخة القياسية من X7 ، والآن أصبحت السيارة العائلية ذات الأداء العالي المقدمة من ألبينا تتمتع بمزيد من القوة، حيث أعلنت الشركة عن شيء جديد قادم من مقرها في بوشلو لموديل ألبينا XB7 لعام 2023.

ووفقا لتقرير موتور وان المتخصص في السيارات، يظل تصميم الواجهة الأمامية بدون تغيير تقريبًا مما يعني وجود زوج من المصابيح الأمامية المنقسمة يحبط بالشبكة الهوائية الكلوية الضخمة، التي تتميز بعناصر إضاءة مع إمكانية تفعيل إضاءة الشلال، والتي يمكن تنشيطها أيضًا أثناء القيادة.

وتمنح مآزر Alpina الفريدة من نوعها للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مظهرًا أكثر قوة وعدوانية على الطريق للغاية ، وفي الخلف ، توجد أنابيب العادم المزدوجة المعاد تصميمها مدمجة بدقة في المصد.

وتجلس السيارة العائلية الضخمة على عجلات قياسية مقاس 21 بوصة ملفوفة بإطارات 285 / 45R21 أمامية وخلفية، وهناك مجموعة اختيارية من العجلات مقاس 23 بوصة مع تصميم Alpina Classic 20.

وتعاونت شركة صناعة السيارات الألمانية مع بيريللي Pirelli في مجموعة من الإطارات الصيفية ذات الأداء الخاص بقياس 285 / 35R23 في المقدمة و 325 / 35R23 في الخلف، كما توجد في ألبينا XB7 موديل 2023 ملاقط مكابح بأربعة مكابس من بريمبو تختبئ خلف العجلات في الأمام.

وتحت غطاء المحرك ، تحصل ألبينا XB7 موديل 2023 على محرك V8 مزدوج التوربيني (S68) سعة 4.4 لتر مع مكونات هجينة معتدلة، وبعد تعديلات واسعة من قبل المهندسين من Alpina ، تطور عمل المحرك ليصل إلى 630 حصانًا (470 كيلووات) ، بزيادة عن 621 حصانًا التي تم الإعلان عنها سابقا.

و يظل أقصى عزم للدوران كما هو دون تغيير عند 590 رطل قدم (800 نيوتن متر) ، ويتوفر من 1800 دورة في الدقيقة وصولاً إلى 5600 دورة في الدقيقة، وتصل القوة إلى جميع العجلات الأربع من خلال علبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات مع مبدلات مجداف مثبتة على عجلة القيادة.

يضمن هذا الإعداد القوي أن تتسارع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة ألبينا XB7 من نقطة الثبات إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.9 ثانية فقط ، بينما تبلغ السرعة القصوى 180 ميلاً في الساعة بينما يستغرق سباق ربع ميل الكلاسيكي 12.4 ثانية.

تأتي ألبينا XB7 مزودة بأجهزة تضمن بقاء السيارة ثابتة في الزوايا عند المنعطفات الحادة، وهو يشتمل على نظام دفع كلي للعجلات ذكي xDrive وترس تفاضلي محدود الانزلاق ومتغير إلكترونيًا، يتم ضبط درجة القفل بشكل مستمر اعتمادًا على العديد من العوامل المحيطة، مثل سرعة العجلة ومعاملات الاحتكاك وزاوية التوجيه.