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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ألبينا والـ M الأغلى.. ارتفاع في أسعار كل موديلات بي ام دبليو لعام 2023

بي ام دبليو
بي ام دبليو

أعلنت شركة  BMW  البافارية عن قائمة الأسعار التفصيلية لتشكيلة موديلاتها الكاملة لعام 2023 في الولايات المتحدة ، وكان الملفت أن معظم الموديلات جاءت بزيادات سعرية واضحة عن موديلات عام 2022،  في بعض الحالات كانت الزيادة لا تتعدى المائة دولار ، لكن بعض الطرازات الأخرى جاءت بزيادات سعرية واضحة تكلف الآن عدة آلاف من الدولارات الإضافية.

 

بالإضافة إلى زيادة الأسعار لمعظم موديلات العلامة التجارية الألمانية العريقة ، تقوم “بي ام دبليو” أيضًا بإجراء تغييرات في منتصف العام على أسعار العديد من منتجات 2023. ونشر موقع "موتور وان" جدول مفصل يوضح السعر الأصلي والتكلفة الجديدة والفرق.

 

زاد سعر موديل i4 eDrive40 بحوالي 500 دولار ليكون بتكلفة 55,900 دولار.

سعر موديل i4 M50 تبلغ تكلفته 67,300 بزيادة بلغت 1,400 دولار.

سعر موديل iX xDrive50  تبلغ تكلفته 84,100 بزيادة بلغت $900 دولار.

سعر موديل 228i sDrive جران كوبيه تبلغ تكلفته 36,600 دولار بزيادة 900 دولار إضافية.

سعر موديل 228i xDrive جران كوبيه تبلغ تكلفته 38,600 دولار بزيادة 900 دولار إضافية.

سعر موديل M235i xDrive جران كوبيه تبلغ تكلفته الحالية 46,400 دولار بزيادة 900 دولار.

سعر موديل 230i الكوبيه تبلغ تكلفته 37,400 بزيادة 1,050 دولار.

 

بينما جاءت الزيادة السعرية الأعلى في سيارات  BMW  الرياضية المقدمة من فرع M وقسم ألبينا لتعديلات الأداء الفائق، على سبيل المثال ارتفع ثمن سيارة ألبينا  B8 Gran Coupe من 139,900 دولار لموديل 2022 إلى 144,900 ألف دولار بزيادة 5,000 آلاف دولار، بينما سيارة M8 الكوبيه ارتفع ثمنها من 130 ألف دولار إلى  134100 ألف دولار بزيادة قدرها 4100 دولار، بينما سيارة الـ M5 السيدان ارتفعت إلى 107,900 دولار بزيادة قدرها 4,200 دولار.
 

BMW بي إم دبليو M5 السيدان ألبينا B8 Gran Coupe ألبينا B8 Gran Coupe iX xDrive50 228i xDrive

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