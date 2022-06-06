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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منافسة قوية بين بي إم دبليو M4 و موستانج شيلبي GT500 .. فيديو

منافسة قوية بين بي
منافسة قوية بين بي إم دبليو M4 و موستانج شيلبي GT500

تحظى سباقات السيارات باهتمام كبير من قبل محبي عالم السرعة والانطلاق، نسبة إلى النتائج المبهرة والارقام المشوقة، سواء كانت هذه الفعاليات تسير بشكل رسمي أو غير رسمي كنوع من الانشطة الاختبارية داخل الحلبات المخصصة.

منافسة قوية بين بي إم دبليو M4 و موستانج شيلبي GT500 

وخلال مقطع فيديو نشرته قناة Sam CarLegion المتخصصة في مجال استعراض السيارات عبر موقع YOUTUBE، ظهرت النسخة الألمانية بي إم دبليو M4 من فئة السيدان، وهي في مواجهة السيارة موستانج شيلبي GT500 الرياضية.

منافسة قوية بين بي إم دبليو M4 و موستانج شيلبي GT500 

تمتعت السيارتين باللون الاسود الخارجي، مع جنوط رياضية انيقة متعددة الاضلاع، بالاضافة إلى مفهوم ثنائي الابواب، بالاضافة إلى اللمسات الخاصة بكل علامة تجارية سواء كان داخلية او خارجية، إلى جانب القدرات الفنية والتي تتمتع بها كل نسخة.

منافسة قوية بين بي إم دبليو M4 و موستانج شيلبي GT500 

تنتمي النسختين بي إم دبليو M4 و موستانج شيلبي GT500 إلى فئة الكوبيه، مع ناقل حركة أوتوماتيكية الاداء تعمل بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، بالاضافة إلى واجهات أمامية تحمل الكثير من مظاهر الشراسة، ويعد ذلك انعكسًا حقيقي لما ظهرت به النسختين خلال هذا المقطع التنافسي.

 

القدرات الفنية للسيارة بي إم دبليو M4 و موستانج شيلبي GT500

 

تعتمد السيارة بي إم دبليو M4 على محرك سداسي الاسطوانات توربيني، سعة 3000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 649 نيوتن/متر، بينما تأتي السيارة موستانج شيلبي GT500 بمحرك بريداتور مكون من 8 اسطوانات V بسعة 5200 سي سي، حيث يتمكن من انتاج قوة قدرها 760 حصانا، و 847 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

شاهد .. منافسة قوية بين بي إم دبليو M4 و موستانج شيلبي GT500\

سباقات السيارات بي إم دبليو موستانج شيلبي GT500 بي ام دبليو M4

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