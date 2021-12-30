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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سباق مثير بين سيارات فورمولا 1 و فورمولا E و رالي على الحلبة | فيديو

صدى البلد

تعد بطولة العالم للراليات والفورمولا 1 ، والفورمولا E من بين أفضل أشكال رياضة السيارات في العالم حيث تجذب العديد من محبي وعشاق السيارات حول العالم، وقد يتساءل محبي هذه الرياضات من الأقوى بينهم ولكن لكل منهم مميزاته الفريدة من نوعها.

 

قام موقع Top Gear العالمي المتخصص في رياضات السيارات من جمع سيارة من كل سلسلة خاصة بسباقات السرعة المعرفة لمعرفة من منهم الأفضل في سباق التسارع.

 

تشارك في السباق سيارة Ford Fiesta كممثل لسباقات الرالي وسيارة فورمولا E من فرقة DS، وسيارة مرسيدس AMG كممثلة لسيارات فورمولا 1، وتجدر الإشارة إلى أن المدرج المستخدم في السباق مبلل بالكامل لإضافة المزيد من المتعة.

 

يتمتع نظام الدفع الرباعي في سيارة Ford Fiesta المخصصة للرالي بميزة واضحة في هذه الظروف تأخذ بفضلها تقدماً كبيراً في البداية بعيداً عن الخط لكن هذا لا يدوم كثيراً ثم تتقدم سيارة مرسيدس AMG F1 إلى الصدارة وتحافظ عليها حتى النهاية على امتداد المدرج الرطب بينما جاءت سيارة DS فورمولا E في المركز الأخير.

 

تعتبر سيارة DS فورمولا E ليست منافسًا حقيقياً في سباق السحب ويمكنها ان تربح سيارة Ford Fiesta، ولكن يجب أن يكون هناك مسار طويل للقيام بذلك وهذا أمر منطقي أيضًا لأن سيارات السباق تميل إلى أن يكون لها تروس أقصر لأن السرعة القصوى العالية ليست أولوية عند التفاوض على مرحلة ضيقة على الطرق الوعرة.

 

على المسار الجاف يتوقع أن تكون النتائج متشابهة، ويمكن ان تفوز سيارة فورمولا 1 بهامش أكبر، لكن سيارة الرالي ذات الدفع الرباعي من المحتمل أن تتفوق على متسابق فورمولا E.

 

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