بورشه تكشف عن نموذج أولي لسيارة سباق تشارك في لومان 24 ساعة سنة 2023

كشفت بورشه الألمانية عن نموذج أولي لسيارة ستشارك في سباقات لومان 24 ساعة بفرنسا عام 2023.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، ستعود الألمانية للسيارات الرياضية عالية الأداء إلى سباقات التحمل في الدرجة الأولى لعام 2023 بطراز جديد مصممة وفقًا للوائح LMDh وهي اختصارا لكلمة لومان 24 ساعة دايتونا، ستبدأ بورشه برنامج اختبار شامل للسيارة العام المقبل، ووقعت عقود شراكة مع المتسابق المتمرس دين كاميرون وفيليبي نصر لقيادة أعمال التطوير والاختبار للسيارة الجديدة.

نشرت بورشه صورًا تشويقية للموديل الجديد من الجانب الخلفي فقط، وهي ما زالت بالكسوة التمويهية، وتظهر الصور المبدئية جناح خلفي كبير وشريط إضاءة خاص بالفرامل في جانب منخفض من السيارة.

على عكس لوائح لومان 24 ساعة للسيارات الخارقة التي من أجلها صنعت تويوتا و بيجو نماذج أولية رياضية متوافقة مع نظم ولوائح الـ (LMH) ، تستند قواعد LMDh إلى مواصفات للشاشيه معينة ومحددة، مع اختيار للمشاركين في السباقات بين أربعة أنواع فقط من جسم الهيكل، ولذلك تعاونت بورشه مع شركة أودي التابعة لمجموعة فولكس فاجن المؤسسة الأم، والتي ستدخل أيضًا فئة LMDh في عام 2023 ، في المشروع الثنائي بين بورشه وأودي ستستخدم كلتا السيارتين هيكلًا تم إنشاؤه بواسطة "مالتي ماتيك" Multimatic.

تنصح قواعد سباق LMDh التابع لسباقات لومان 24 ساعة على ألا تزيد مخرجات الطاقة الإجمالية للعربات المشاركة عن 670 حصان مع وجوب استخدام مجموعة نقل حركة بمكون هايبرد أو هجين، مع إتاحة الفرصة للشركات المتسابقة اختيار مستوى الديناميكية الهوائية وبقية التفاصيل الفنية.

ستكون سيارات سباق LMDh مؤهلة لكل من بطولة الاتحاد الدولي لسباقات التحمل الذي ينظمة الاتحاد الدولي للسيارات، والتي تشمل لومان ، وبطولة IMSA الأمريكية. سوف تدخل بورشه كلاهما، من خلال فريق الولايات المتحدة الرائد وهو Penske الذي يدير برنامج العمل الخاص ببورشه في السباقات.

