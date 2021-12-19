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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه 911  GT3 تحصل على ترقيات جديدة مخصصة لحلبات السباق.. صور

بورشه 911 GT3تحصل
بورشه 911 GT3تحصل على ترقيات جديدة مخصصة لحلبات السباق..

كشفت شركة Manthey Racing الشريكة لشركة بورشه في رياضة السيارات عن حزمة ترقية شاملة لسيارة 911 GT3 الجديدة، حيث تهدف الترقيات لتعزيز أوراق اعتماد السيارة على المسار الصحيح بشكل أقوى.

ستطرح هذه المجموعة الأحدث للبيع في منتصف العام المقبل ومن المتوقع أن يبلغ سعرها 70.000 جنيه إسترليني، وذلك على خطى إصدارات Manthey التي تمت ترقيتها بالمثل من الجيل 991 GT2 RS و GT3 RS.

تم تطوير واختبار أحدث  ابتكارات Manthey على نطاق واسع في حلبة نوريمبيرج، لكن مظهر السيارة الخارجي يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي دون اي مشاكل مما يتيح للعملاء القيام برحلات ومغامرات مريحة.

تركز الحزمة على تعزيز هيكل سيارة بورشه 911  GT3 وتعزيز قوة الديناميكية الهوائية وتحسين أداء المناورات والثبات على الحلبة، بالإضافة لتطوير نظام التعليق واستبدال العجلات القديمة بعجلات Manthey خفيفة الوزن حسب الطلب، ونظام مكابح مطور بخطوط ووسادات مضفرة، وستحتفظ بنفس المحرك سداسي الأسطوانات ذو الشاحن التوربيني كما هو دون اي تغيير.

توفر الحزمة الهوائية المصممة من قبل Manthey فاصلًا أمامياً مخصصاً وأجنحة هوائية وموزع هواء خلفي، وجناح خلفي جديد مصنوع من ألياف الكربون و أقراص هوائية مميزة للعجلات الخلفية.

قال رئيس التطوير في Manthey ستيفان ماجيز "إن الترقيات الجديدة كانت تمثل تحديًا كبيراً وإن هدفنا المتمثل في تحسين أداء طرازات بورشه GT بشكل أكبر لاستخدامها على الحلبة، دون إجراء تغييرات كثيرة جدًا على المكونات الأساسية للسيارة، وفي نفس الوقت الخروج بحزمة ترقيات قوية للعملاء الذين يحبون القيادة على الحلبة، وذلك كان يعني الكثير من العمل بالنسبة لنا مع النموذج الجديد، إلى جانب الأداء، أنا سعيد حقًا بمظهر السيارة".

Manthey Racing بورشه السيارات السيارة 911 GT3 GT3 Manthey نوريمبيرج التوربيني

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