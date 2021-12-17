مانثي للسباقات تطرح نسخة معدلة من بورشه 911 GT3

كشفت شركة مانثي راسينج Manthey Racing ، الشريكة لشركة بورشه في تصنيع السيارات الرياضية المعدلة، عن حزمة ترقيات لسيارة من طراز بورشه 911 جي تي 3 الجديدة ، والتي تزيد من قدرتها على المناورة في الحلبات.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تمت ترقية وتعديل بورشه 911GT3 على غرار السيارات السابقة التي قامت مانثي للسباقات بتعديلها وإضافة من حزمة من ترقيات القوة عليها مثل سيارات بورشه GT2 RS وبورشه GT3-RS من الجيل 991، ومن المتوقع أن تطرح بورشه طراز الـ 911 GT3 بحزمة التعديلات من مانثي للبيع في الربيع المقبل مع إضافة 70 ألف جنيه استرليني على المبلغ الأصلي لبورشه GT3 911 .

كما هو معتاد في أداء مانثي، تم تطوير أحدث ابتكاراتها في حلبة نوربورجرينج للسابقات بـ ألمانيا، لكنها أكدت أنها لن تكون مقتصرة على حلبات السباقات بل "تظل مناسبة للاستخدام اليومي، مما يتيح للعملاء القيام برحلات مريحة بطراز الـ GT3s الخاصة بهم".

تركز حزمة الترقيات على تحسين قدرة الشاسيه على التحمل مع تحسين الديناميكية الهوائية لتعزيز القدرات على المناورة، وترك المحرك سداسي الأسطوانات ذو الشاحن التوربيني الذي يضخ قدرة فرملة حصانية 503 على حاله، تضمنت التعديلات مجموعة تعليق قابلة للتعديل بأربع اتجاهات، وعجلات Manthey خفيفة الوزن حسب الطلب ونظام فرامل مطور،.

توفر حزمة الديناميكية الهوائية المصممة من قبل مهندسي مانثي سبليتر (مشتت) أمامي مع جناحات كبيرة وفتحات للهواء، وديفيوزر (ناشر) خلفي كبير ، وجناح خلفي جديد من ألياف الكربون و "أقراص هوائية" مميزة للعجلات الخلفية.

تم تحسين أداء 911 جي تي 3 بشكل كبير مقارنة بالإصدار القياسي من بورشه- بيكون أسرع 17 ثانية بالكامل في لفات حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفي، وعلق رئيس التطوير في مانثي، ستيفان ماجيز ، إن تطويره كان "تحديًا كبيرًا".