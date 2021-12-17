عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مانثي للسباقات تطرح نسخة معدلة من بورشه 911 GT3

تعديلات مانثي على
تعديلات مانثي على بورشه 911

كشفت شركة مانثي راسينج Manthey Racing ، الشريكة لشركة بورشه في تصنيع السيارات الرياضية المعدلة، عن حزمة ترقيات لسيارة من طراز  بورشه  911 جي تي 3 الجديدة ، والتي تزيد من قدرتها على المناورة في الحلبات.

 

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تمت ترقية وتعديل بورشه  911GT3  على غرار السيارات السابقة التي قامت مانثي للسباقات بتعديلها وإضافة من حزمة من ترقيات القوة عليها مثل سيارات بورشه  GT2 RS وبورشه GT3-RS من الجيل 991، ومن المتوقع أن تطرح بورشه طراز الـ 911 GT3 بحزمة التعديلات من مانثي للبيع في الربيع المقبل مع إضافة 70 ألف جنيه استرليني على المبلغ الأصلي لبورشه GT3 911 .

 

كما هو معتاد في أداء مانثي، تم تطوير أحدث ابتكاراتها في حلبة نوربورجرينج للسابقات بـ ألمانيا، لكنها أكدت أنها لن تكون مقتصرة على حلبات السباقات بل  "تظل مناسبة للاستخدام اليومي، مما يتيح للعملاء القيام برحلات مريحة بطراز الـ GT3s الخاصة بهم".

 

تركز حزمة الترقيات على تحسين قدرة الشاسيه على التحمل مع تحسين الديناميكية الهوائية لتعزيز القدرات على المناورة، وترك المحرك سداسي الأسطوانات ذو الشاحن التوربيني الذي يضخ قدرة فرملة حصانية  503 على حاله، تضمنت التعديلات مجموعة تعليق قابلة للتعديل بأربع اتجاهات، وعجلات Manthey خفيفة الوزن حسب الطلب ونظام فرامل مطور،.

 

توفر حزمة الديناميكية الهوائية المصممة من قبل مهندسي مانثي سبليتر (مشتت) أمامي مع جناحات كبيرة وفتحات للهواء، وديفيوزر (ناشر) خلفي كبير ، وجناح خلفي جديد من ألياف الكربون و "أقراص هوائية" مميزة للعجلات الخلفية.

 

تم تحسين أداء 911 جي تي 3 بشكل كبير مقارنة بالإصدار القياسي من بورشه- بيكون أسرع 17 ثانية بالكامل في لفات حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفي، وعلق  رئيس التطوير في مانثي، ستيفان ماجيز ، إن تطويره كان "تحديًا كبيرًا".

شركة مانثي شركة مانثي راسينج Manthey Racing بورشه بورشه 911 جي تي 3 بورشه GT2 RS بورشه GT3-RS بورشه GT3 911 حلبة نوربورجرينج المانيا

موضوعات متعلقة

أول تعاون مع كين بلوك.. أودي تكشف عن "كواترو هونيترون" للسباقات

شيلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ60 بإعادة إحياء "ملك الطريق" GT500KR

مازدا تطرح مياتا MX-5 حصريًا بناقل حركة يدوي في فئات sport وclub

أبرزها تسلا X.. أفضل سيارات SUV لعام 2021

نيسان تحتفل بعيد ميلاد مصنع ساندرلاند الـ 35 بإصدار كهربائي حصري من Blue Bird

ستيلانتس تتوسع في إنتاج المركبات الهيدروجينية مع أوبل وسيتروين

بالفيديو .. جنرال موتورز تدخل سوق البيك أب بـ 3 شاحنات في 2022

نمو غير مسبوق في قطاع الهايبرد.. هيونداي تعلن أرقام مبيعاتها لنوفمبر

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات.. صدمة بسبب وفاة اليوتيوبر محمد الشمري وأمور محرمة على شعب كوريا الشمالية

ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها من أحمد أبو هشيمة.. بهذه الطريقة

الرئيس يتوقف بسيارته لسماع طلبات المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة

إلا اللعبة دي| عمرو عبد الجليل يغني شعبي لأول مرة .. شاهد

الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بمناطق القاهرة التاريخية ومصر القديمة

نجحت بالإجماع.. ممثل اليمن بمؤتمر مكافحة الفساد يشكر مصر ويشيد بالاستقبال والتنظيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

تصل حد الصقيع.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على هذه المحافظات خلال ساعات

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تصل للسجن المؤبد.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا

الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بمناطق القاهرة التاريخية ومصر القديمة

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كواليس أقوى حفلات تامر حسني بالمنارة.. لافتات بمطالب خاصة.. والرد على هواتف المعجبين| صور

شاهد.. تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بالمنارة

هولاند يحمي حبيبته.. لماذا اكتسح سبايدر مان ايرادات إيطاليا وكامل العدد في مصر لأسابيع؟

برقصة مايكل جاكسون.. تامر حسني يشعل حفله بالمنارة

فيديو

آخرهم زوج نجلاء بدر ومحمود المهدي.. أزواج الفنانات يثيرون جدلا بتصريحاتهم |فيديو

فيديو جراف.. كيف استغل عالم مصري الطاقة الشمسية لإنقاذ الإسكندرية من الغرق

كيف دعم نجوم الفن شيرين عبدالوهاب بعد حلاقة شعرها وطلاقها من حسام حبيب

فيديو جراف.. لماذا استبعد الفيفا صلاح ومحرز وحكيمي من تشكيلة The Best ؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ