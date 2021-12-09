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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشة كايين تتحول لسيارة سباق بفضل الإضافات

بورشه كايين تتحول
بورشه كايين تتحول لسيارة سباق بفضل الإضافات

حصل الجيل الأول من سيارة بورشه كايين على تجديد رسمي مستوحى من سيارات الرالي، وذلك في إطار خطه الشركة للترويج لمجموعة جديدة من خيارات التخصيص والترقيات التي يمكن اعتمادها لطرازات بورشه الأقدم.

جاءت الترقيات الجديدة من خلال قسم بورشه كلاسيك الخاص، حيث اكتسبت سيارات بورشه كايين لوحات انزلاقية جديدة وإطارات رياضية كبيرة مخصصة للطرق الوعرة، وعجلات مستمدة من طراز الرالي وأضواء LED، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من الملصقات الخارجية الجديدة المستوحاة من الطرازات القديمة، حيث يمكن طلبها كقطع غيار منفصلة من الشركة الألمانية. 

ستتوفر سيارة بورشه كايين المعدلة من الخارج على بخيمة سقف قابلة للطي، وأكدت شركة بورشه دخول الأجزاء الإضافية الجديدة مرحلة الاختبارات النهائية حالياً للتأكد من جدواها، وعدم احتوائها على مشاكل تقنية.

يتميز طراز سيارة بورشه كاين الأصلي بنظام دفع رباعي مع قفل تفاضلي مركزي يحافظ على قوة السيارة الديناميكية، وصفته الشركة الألمانية بأنه يمنح السيارة "خصائص إضافية استثنائية للطرق الوعرة"، وتهدف عملية تجديد بورش كلاسيك في الأساس إلى إبراز أوراق اعتماد سيارات الدفع الرباعي في المهام الصعبة.

ستعرض بورشه السيارات الجديدة المعدلة في أحداث ومناسبات سستم تحديدها لاحقاً من أجل الحصول على تعليقات من العملاء والمعجبين وأخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن تطوير وإعادة إصدار الأجزاء الفردية القادمة. 

وأعلنت العلامة التجارية الألمانية أن مجموعة ترقية Manthey Racing لسيارة Porsche 911 GT2 RS، والتي بفضلها تمكنت السيارة من تسجيل رقم قياسي حول حلبة نورنبرج في ألمانيا خلال العام الماضي، حيث تتميز المجموعة بترقيات ديناميكية مطورة ، ونظام تعليق Coilover، ومكونات فرامل خاصة وعجلات مغنيسيوم، بالإضافة لتقديم خيارات أخرى في المستقبل مثل بطانات مكابح السباق ومقاعد دلو مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، وستكون متاحة للطلب مع مجموعة ترقيات بورشه كلاسيك.

بورشه سيارة بورشه كايين الرالي رياضية الوعرة الألمانية

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