بي إم دبليو M5 CS في مواجهة بورشه 911 توربو S

استطاعت شركات تصنيع السيارات الألمانية، أن تقدم باقة من الطرازات القوية والمتنوعة داخل اسواق السيارات العالمية، مثل العملاقة البافارية بي ام دبليو، وشركة بورشه العريقة.

وفي سباق مميز نشرته قناة CAR WOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات، ظهرت السيارة بي ام دبليو M5 CS والتي تعد من احدث طرازات الفئة الخامسة، وهي في مواجهة النسخة بورشه 911 توربو S.

بي ام دبليو M5 CS في مواجهة بورشه 911 توربو S .. سباق مميز

القدرات الفنية للوحوش الألمانية المشاركة في السباق

دعمت السيارة بورشه 911 توربو S بمحرك تيربو مزدوج سعة 3800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 530 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 700 نيوتن/متر مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات، مع وزن كلي يبلغ 1.585 كيلوجرام.

بينما زودت السيارة بي ام دبليو M5 CS بمحرك ثماني الاسطوانات مزدوج التيربو V8، سعة 4400 سي سي، قادر على انتاج 626 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 750 نيوتن/متر،/ مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية تعمل بتقنية الدفع الكلي ايضا من 8 سرعات، بينما تأتي بوزن كلي يبلغ 1.825 كيلوجرام.

وحصلت بي ام دبليو M5 CS على الافضلية في مجريات السباق مع فارق بسيط حيث تتمتع بورشه بقدرات عالية الأداء ايضا، ولكن جاءت نتيجة الانطلاقة الأولى بتوقيت زمنية يبلغ 11.1 ثانية لصالح سيارة بي ام دبليو على عكس بورشه والتي خاضت نفس المسافة في مدة تستغرق 11.2 ثانية، كما شهدت السباق عدة تنافسات اخرى من خلال الجولة الثانية إلى جانب اختبارات قوة الكبح، وهو ما نشاهدة في هذا المقطع.