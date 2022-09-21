البيئة والقوى العاملة تستكملان الدورات التدريبية للممارسات السليمة فى صيانة أجهزة التكييف

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، قامت وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية على الممارسات السليمة فى صيانة أجهزة التبريد والتكييف، وذلك استكمالاً للتعاون بين وزارة البيئة ووزارة القوي العاملة ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وجمعية أشيرى بيراميز، وبحضور لفيف من المدربين التابعين لمراكز التدريب المهنى لوزارة القوي العاملة.

وتهدف الدورة إلى تطوير وتدريب المهنيين والمهندسين المتخصصين على إستخدام بدائل صديقة للبيئة في قطاعات التكييف والتبريد، وذلك إستكمالاً لسلسلة الدورات التدريبة التى تم تنفيذها العام الماضى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى .

وتم تنظيم خمسة دورات تدريبية للمدرسين الفنيين و الموجهيين تخصص تكييف و تبريد بالتعاون مع قطاع التعليم الفني بوزارة التربية و التعليم و التعليم الفني، خلال النصف الأول من العام الحالي ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما تم عقد دورات تدريب مدربين "TOT " بالتعليم الفني في مركز تدريب الجيزة التابع لقطاع التعليم الفني والذي تم تجهيزه بالتعاون بين وزارة البيئة و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث تم إعداد برامج التدريب بالتعاون بين وزارة البيئة و قطاع التعليم الفني.

وتمثل البرامج التدريبية داعم للإجراءات والإلتزامات الدولية الرامية إلى تقليل الاعتماد على البدائل المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ويعد البرنامج التدريبى الذى تم تنظيمه فى مجال التكييف والتبريد للعمالة غير المنتظمة برنامجاً مختلفاً وغير نمطياً.

حيث يهدف إلى تدريب العمالة على استخدام وسائط التبريد الصديقة للبيئة وذلك فى ظل التزاماتنا بعدد من الاتفاقيات الدولية والتي تحتم علينا أن تتوافق مع مسارات التنمية المستدامة ومع الالتزامات الوطنية تجاه تلك الاتفاقيات، كما تنبع أهمية هذا التدريب فى الوصول للعالمية حيث أن المتدربين يمكنهم الحصول على شهادة مدرب معتمدة من الاتحاد الأوروبى .

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