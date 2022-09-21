عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة والقوى العاملة تستكملان الدورات التدريبية للممارسات السليمة فى صيانة أجهزة التكييف

صدى البلد

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، قامت وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون  بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية على الممارسات السليمة فى صيانة أجهزة التبريد والتكييف، وذلك استكمالاً للتعاون بين وزارة البيئة ووزارة القوي العاملة ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وجمعية أشيرى بيراميز، وبحضور لفيف من المدربين التابعين لمراكز التدريب المهنى لوزارة القوي العاملة.

وتهدف الدورة إلى تطوير وتدريب المهنيين والمهندسين المتخصصين على إستخدام بدائل صديقة للبيئة في قطاعات التكييف والتبريد، وذلك إستكمالاً لسلسلة الدورات التدريبة  التى تم تنفيذها العام الماضى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى .

وتم تنظيم خمسة دورات تدريبية للمدرسين الفنيين و الموجهيين تخصص تكييف و تبريد بالتعاون مع قطاع التعليم الفني بوزارة التربية و التعليم و التعليم الفني، خلال النصف الأول من العام الحالي ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما تم عقد دورات تدريب مدربين "TOT " بالتعليم الفني في مركز تدريب الجيزة التابع لقطاع التعليم الفني والذي تم تجهيزه بالتعاون بين وزارة البيئة و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث تم إعداد برامج التدريب بالتعاون بين وزارة البيئة و قطاع التعليم الفني.

وتمثل  البرامج التدريبية داعم  للإجراءات والإلتزامات الدولية الرامية إلى تقليل الاعتماد على البدائل المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري،  ويعد البرنامج التدريبى الذى تم تنظيمه فى مجال التكييف والتبريد للعمالة غير المنتظمة  برنامجاً مختلفاً وغير  نمطياً.

حيث  يهدف إلى تدريب العمالة على استخدام وسائط التبريد الصديقة للبيئة وذلك فى ظل التزاماتنا بعدد من الاتفاقيات الدولية  والتي تحتم علينا أن تتوافق مع مسارات التنمية المستدامة ومع الالتزامات الوطنية تجاه تلك الاتفاقيات، كما تنبع  أهمية هذا التدريب فى الوصول للعالمية حيث أن المتدربين يمكنهم الحصول على شهادة مدرب معتمدة من الاتحاد الأوروبى .

66DB7C1A-997B-4D61-B134-5E7AE3B9A95F
66DB7C1A-997B-4D61-B134-5E7AE3B9A95F
F5E283C4-C41A-45D3-B032-52515C980EBD
F5E283C4-C41A-45D3-B032-52515C980EBD
F11478D2-28A5-4DDC-8480-19E7F7AB0D79
F11478D2-28A5-4DDC-8480-19E7F7AB0D79
المناخ COP27 استعدادات مصر البيئة والقوى العاملة سلسلة الدورات التدريبية التبريد والتكييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

أنا مليونير| عمر كمال يفجر مفاجأة ويكشف عن حجم ثروته .. تفاصيل

ندى الكامل لـ عمر كمال: بحبك والأخير يرد: مفيش أحلي منك يانونا

خطر ومحرمة دوليًا.. الولادة القيصرية «جريمة» طبية في حق سيدات مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

ترشيحاتنا

بعد زيادات اليوم.. أسعار السجائر الجديدة بالمحلات والأكشاك

لن تتخيل ما يحدث عندما تنام على وضوء

خبير تغذية يحذر من الإفراط في تناول حلوى المولد: تسبب انسداد الشرايين

قلي وأوعى تتكسف.. آيتن عامر تعلق برسالة غامضة على بوست بالسوشيال ميديا

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 .. احصل عليها الآن برقم الجلوس

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 21-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدما تصدرت تريند جوجل.. إطلالات جريئة أثارت الجدل للفنانة سمية الخشاب

خطر ومحرمة دوليًا.. الولادة القيصرية «جريمة» طبية في حق سيدات مصر

نشرة المرأة.. حشرة تثير السوشيال ميديا بسبب انتشارها في المنازل وتسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير ووصفة تنظف الشرايين بأسرع مما تتوقع

الحسد.. 7 علاجات لمواليد برج السرطان

فيديو

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ