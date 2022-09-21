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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 103 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات رقابية على الأسواق بالمنيا

حملات رقابية
حملات رقابية

أعلنت مديرية التموين بالمنيا ، ضبط 103 مخالفات تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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ومن جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 103 مخالفة تموينية، منها 93 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن ، توقف عن التشغيل ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وقضايا أخرى متنوعة). 

كما تم ضبط 10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق حيث تنوعت المخالفات بين (عدم وجود صلاحية ، سلع مجهولة المصدر  ، عدم وجود شهادة صحية ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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