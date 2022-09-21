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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعداداً لاستقبال الوفود السياحيه من جميع أنحاء العالم

مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير في المنيا منارة أثرية وسياحية وثقافية..شاهد

تطوير دير جبل الطير
تطوير دير جبل الطير بسمالوط

من أجل استقبال الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم والحج المسيحي بعد اعتماد بابا الفاتيكان مسار العائلة المقدسة ضمن مراسم الحج المسيحي العالمي طورت الدوله المصريه مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط شمال المنيا.

والتي تعد واحدة من أهم نقاط مسار العائلة المقدسة والتى مكثت بها العائلة المقدسة مدة  3 أيام فى إحدى المغارات التي شيدت عليها هذه الكنيسة في القرن الرابع الميلادي بالاضافة الى تطوير نقاط سمنود وتل بسطا بالشرقية وكنيسة العذراء بسخا في كفر الشيخ و أديرة وادى النطرون بمحافظة البحيرة  باعتبار المسار واحدا من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية التي تضاف إلى رصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة من خلال ما تملكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعه وللحفاظ على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية وفي إطار رؤية مصر 2030 .

فقامت وزارات التنمية المحلية والسياحه والآثار  بتطوير خط مسار العائلة المقدسة والمكون من 25 نقطة في 8 محافظات لتقدم مصر وشعبها وللعالم أجمع واحدة من أهم المعالم التراثية بل والإنسانية المتصلة بشعوب العالم فقد تم استكمال وتأهيل وضع خط المسار  وإعداده للزيارة والبرامج السياحية الدولية بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار وبرعاية من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والآباء الكهنة في كافة ربوع محافظات مصر التي شملها المشروع.

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وشملت أعمال تطوير  مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير بسمالوط تمهيد للطرق بطول كيلو متر وترميم صحن الكنيسة الأثرية من خلال وزارة السياحة وأعمال تطوير ساحة ومدخل الدير المتمثلة في رصف وتطوير مداخل الكنيسة ودهان واجهات المقابر على يمين ويسار مدخل الكنيسة لتظهر بشكل حضاري ومشرف للزائرين وكذا أعمال التشجير والبوابات على مداخل الطريق المؤدى للدير وتجديد الاستراحة السياحية وبناء فندق  للاستراحة والمبيت للسائحين على أعلى مستوى.

بالإضافة إلى إنشاء نقطة وصول سياحي عبارة عن مبني دورين مزود بخدمات سياحية من قاعة لعرض مجموعة من الأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتميز به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية مختلفة ومتنوعة، بالإضافة إلى كافتيريا، فضلا عن الانتهاء من أعمال الترميم الإنشائي من حيث تأمين العناصر المعمارية والأثرية و الترميم الدقيق.

ويتكون مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة من 25 نقطة في 8 محافظات هي (شمال سيناء – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – القاهرة – المنيا – أسيوط) وتضم محافظة المنيا دير العذراء بجبل الطير بسمالوط والتي تعد إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة حيث مكثت في المغارة لمدة 3 أيام ووصلت إليها عبر النيل.
يشار إلى انه تم افتتاح أعمال التطوير خلال الفترة الماضية في حضور وزير التنمية المحلية ووزير السياحة والآثار واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقمص داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط وعدد من القساوسة وعدد من قيادات وزارت التنمية المحلية والسياحة والآثار.

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